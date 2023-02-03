Вперше за всю історію незалежності: ціна на цибулю в Україні досягла рекордної позначки

Експерти стверджують, що цибуля буде дорожчати і далі. Зокрема, через ажіотаж і постійні перебої з електроенергією

Лук / УНІАН

В Україні сильно подорожчала цибуля. Вартість овоча подолала позначку в 30 гривень за кілограм.

Ціна за один кілограм цибулі вже зросла до 30-35 гривень, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Аналітики відзначають, що цінник 35 гривень за кілограм - рекордний за всю історію незалежності України. У порівнянні з минулим роком вартість овоча зросла в середньому в чотири рази.

Експерти стверджують, що цибуля буде дорожчати і далі. Зокрема, через ажіотаж і постійні перебої з електроенергією. Крім того, запаси цих овочів у багатьох українських господарствах вже практично вичерпані.

"Сьогодні учасники ринку вже говорять про дефіцит пропозиції даної продукції на українському ринку. При цьому розраховувати на поставки імпортної цибулі не варто, оскільки більшість країн Центральної Азії істотно скоротили поставки цієї продукції на зовнішні ринки", - відзначають аналітики.

Нагадаємо, з початку 2023 року в Україні накрутили ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

За даними порталу Мінфін, станом на 9 січня апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Річ у тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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