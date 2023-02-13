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В Україні ціни на яйця різко зміняться: чого чекати в найближчі місяці

13 лютого 2023, 22:12
Ціни на курячі яйця до Великодня зберігатимуться на рівні 70,60-71,50 гривень за десяток, залежно від марки та умов у різних мережах супермаркетів.
Ціни на яйця
Ціни на яйця / pixabay, glavcom

Ціни на яйця у супермаркетах України незабаром можуть знизитися. Як відзначають аналітики, помітно подешевшають курячі яйця вже з березня 2023 року.

За підрахунками наукових співробітників Інституту аграрної економіки і в "Союзі птахівників України", трохи подешевшають яйця в наступному місяці, проте більш відчутне зниження цін українці зможуть помітити після Великодня, яку відзначатимуть 16 квітня.

Ціни на яйця в Україні

Ціна на курячі яйця різко зросла в жовтні минулого року. Держстат офіційно зафіксував зростання ціни у вересні на 54% порівняно з червнем. Це пояснювали сезонністю, подорожчанням виробництва, вартістю логістики та кормів, а також втратою поголів'я через війну.

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Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну поголів'я курей-несучок не оновилося минулої весни, проте найближчими місяцями виробництво яєць зростатиме, адже почнуть нестися кури-несучки, поголів'я яких змогло відновити на підприємствах півроку тому.

Ціни на яйця до Великодня 2023

Ціни на курячі яйця до Великодня зберігатимуться на рівні 70,60-71,50 гривень за десяток, залежно від марки та умов у різних мережах супермаркетів.

У найближчі два місяці прогнозують зменшення вартості яєць не більше, ніж на 10-15%. У лютому їх ціна становитиме близько 74,15 гривень за десяток, перед Великоднем - 66,74-63,03 гривень за десяток.

Якими будуть ціни на яйця після Великодня 2023

Після Великодня ж ціна значно знизиться - до 44,49-48,20 гривень за десяток.

Відзначити, ціни на яйця в Україні залишаються високими і перевищують 70 гривень за десяток. Як відзначають експерти, в найближчі два місяці дефіцитний товар стане доступнішим на 10-15%.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин повідомила, що поголів'я курей-несучок поступово відновлюється в Україні. Це головна причина, чому яйця будуть дешевшати.

В Україні 26 січня оприлюднили проект наказу "Про затвердження Вимог до курячих яєць". Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, згідно з наказом, в Україні з'являться нові вимоги щодо продажу курячих яєць.

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