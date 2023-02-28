Майже на 30 грн за кіло: в Україні різко подорожчав популярний овоч

В Україні значно подорожчали помідори. Станом на 28 Лютого 2023 року їх вартість становить 112,55 грн.

В Україні майже на 30 грн за кіло подорожчали помідори / колаж фото УНІАН

В Україні всерйоз подорожчали помідори. Як повідомляє портал "Мінфін", станом на 28 лютого нинішнього року їх ціна становить 112,55 грн (+30 грн до середньомісячної ціни за січень).

Як зазначили експерти, в окремих мережах українських супермаркетів червоні помідори стоять (за один кілограм):

Megamarket – 144,9 грн;

Auchan – 120,4 грн;

Varus - 99,9 грн;

Novus - 84,99 грн.

Сильніше подорожчали рожеві помідори - на 33 грн/кг (зі 161,4 грн до 194,05 грн). Ціни за один кілограм:

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Metro – 239,1 грн;

Novus - 149 грн.

Як пояснюють аналітики проекту East Fruit, ціни на помідори зросли, оскільки відсутні поставки помідорів з Туреччини. Також на зростання цін вплинули плани більшості українських аграріїв почати масово продавати тепличні помідори не раніше кінця березня.

"Таким чином представники оптових компаній отримали можливість в черговий раз підвищити відпускні ціни на імпортну продукцію. Вартість імпортних томатів в Україні вже в середньому в 1,8 рази вище, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому більшість представників оптових компаній не виключають чергового підвищення цін", – підсумували аналітики.

Нагадаємо, з початку 2023 року в Україні накрутили ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

За даними порталу Мінфін, станом на 9 січня апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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