І це не межа: в Україні різко підскочила ціна на популярний овоч

Експерти не виключають подальшого зростання ціни, а постійні перебої з електроенергією негативно впливають на якість цієї продукції.

Овочі, ціни на овочі, гроші / ua.depositphotos.com, УНІАН

Ціна на моркву в Україні сильно збільшилася внаслідок скорочення пропозиції на ринку.

Аналітик EastFruit відзначили, що сьогодні моркву місцеві виробники пропонують на продаж по 20-25 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж в кінці минулого тижня.

Експерти констатували, що зараз спостерігається стрімке скорочення пропозиції моркви в місцевих господарствах, оскільки багато фермерів вже встигли реалізувати продукцію, більшість великих господарств ведуть відвантаження виключно за укладеними раніше договорами.

Відзначається, що зараз ціни на моркву в Україні вже в середньому у 2,2 рази вище, ніж наприкінці січня минулого року.

Також експерти не виключають подальшого зростання ціни. Це пов'язано з тим, що якісної моркви в сховищах українських господарств і так залишилося дуже мало, а постійні перебої з електроенергією негативно впливають на якість цієї продукції. За словами самих виробників, запасів місцевої моркви навряд чи вистачить до кінця цього сезону.

Нагадаємо, з початку 2023 року в Україні накрутили ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

За даними порталу Мінфін, станом на 9 січня апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Річ у тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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