В Україні хочуть блокувати рахунки за активні перекази скарти на карту: що сталося

В Україні для подолання схеми з відмивання коштів через рахунки фізосіб Нацбанк пропонує запровадити ліміти на перекази з картки на картку.

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В Україні хочуть блокувати рахунки за активні перекази на картки / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Україні для подолання схеми з відмивання грошей через рахунки фізичних осіб Нацбанк пропонує ввести ліміти на перекази з картки на картку. Як повідомляє спеціалізований портал Мінфін, наразі чиновники розглядають варіант із максимальним обмеженням у 30 переказів за місяць на загальну суму в 100 тисяч грн.

Надалі планується створити спеціальні централізовані реєстри (на кшталт тих, що є в розпорядженні кредитних бюро), до яких вноситимуться дані осіб, залучених до вищезазначених схем. Такими даними користуватимуться всі учасники банківського та фінансового ринків, а надалі, ймовірно, і податківці.

Відповідно, "дропи" (тобто ті люди, які надають свої рахунки для відмивання коштів) зіштовхуватимуться з обмеженням доступу до банківських послуг та, імовірно, з проблемами з працевлаштуванням (особливо, якщо йдеться про державні структури та силові відомства).

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Очікується, що Нацбанк найближчим часом вживатиме заходів - для того, щоб присікти використання протизаконних схем із банківськими картками (або для ухилення від податків чи інших протиправних дій і захистити споживачів фінансових послуг).

Крім того, Нацбанк анонсував підготовку проєкту рішення про обмеження карткових переказів і введення граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами (тобто горезвісні р2р-перекази).

Як каже заступник керівника НБУ Дмитро Олійника, такі схеми стають гострою проблемою на рівні держави через можливість ухилення від сплати податків під час війни, організацію фінансування інформаційних компаній та диверсій з боку країни-агресора Росії, ведення незаконної господарської діяльності тощо.

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Грошові перекази в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, банки в Україні вже деякий час встановлюють ліміти для грошових переказів з картки на картку, щоб протидіяти шахрайству та відмиванню грошей. Обмежуються не тільки суми переказів, а й кількість транзакцій. Однак ці ліміти різняться залежно від фінустанови.

Також, в Україні не блокують банківські картки для отримання пенсії, якщо по них немає тривалого руху коштів, однак можуть перестати нараховувати пенсію. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Крім іншого, у новому і гучному законопроєкті про мобілізацію в Україні був пункт про внесення ухильників до бази боржників. Ця ідея викликала у багатьох масу запитань. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський поставив крапку в цьому питанні.

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