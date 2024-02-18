У супермаркетах "хитрують" із цінами на товари: як не обманутися українцям

Супермаркети і магазини нерідко проводять дрібні "махінації" з вартістю товарів - щоб отримати від покупців більше грошей.

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Як не обманутися в супермаркеті? / колаж фото ua.depositphotos.com

Супермаркети і магазини нерідко використовують малопомітні трюки з вартістю товарів - для того, щоб отримати від клієнтів більше грошей. Про це йдеться в матеріалі порталу "Обозрєватель".

Наприклад, у супермаркетах спеціально встановлюють такі ціни, щоб не віддавати клієнтам усю здачу. Хитрість схеми в тому, що сам покупець може нічого й не помітити - адже в кожному з таких випадків йдеться про різницю у вартості товару в кілька копійок.

Однак для супермаркету з великими потоками покупців отримана таким чином сума зазвичай виявляється досить вагомою.

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Працює такий трюк за принципом округлення. Тобто:

суму меншу, ніж 5 копійок, касир має "пробачити" покупцеві;

понад 5 копійок має право залишити собі магазин.

"Часто магазини спеціально встановлюють такі ціни, щоб усі округлення були не на користь покупця. Наприклад, при ціні в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн або 9,99 грн ви однаково маєте заплатити магазину 10 грн", - пояснюють експерти.

Утім, для того, щоб оминати, достатньо всього лише розплачуватися на касі банківською картою.

"Якщо не хочете переплачувати - використовуйте для розрахунку банківську картку. Тоді правила округлення не діють", - кажуть фахівці.

Ціни на продукти

Раніше Главред повідомляв, що в Україні подорожчають важливі овочі та фрукти. Серед овочів найбільше зросте ціна на цибулю, серед фруктів - на яблука.

Також раніше повідомлялося, що в Україні подорожчав стратегічно важливий продукт. До кінця весни вартість овоча зростатиме через додаткові витрати на зберігання під час сильних морозів.

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