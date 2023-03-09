Торкнеться кожного: в Україні будуть по-новому продавати товари в супермаркетах і магазинах

В Україні будуть по-новому працювати супермаркети і магазини. Повідомляється, що тепер власників бізнесу можуть оштрафувати за відмову прийняти оплату карткою, а всі магазини, торгові точки і пункти надання послуг України протягом трьох років повинні забезпечити можливість безготівкового розрахунку для клієнтів.
Таке рішення прийняв Кабмін, обов'язкове оснащення терміналами буде поетапним.
В Держпродспоживслужбі зазначають, що згідно з постановою Уряду, термінали мають встановити:
- з 1 січня 2024 р. - у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб;
- з 1 січня 2025 р. - у населених пунктах з чисельністю населення менше 5 тис. осіб;
- з 1 січня 2026 р. - фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власне вирощеної або відгодованої продукції.
Де штрафів не буде
Постанова містить норму, згідно з якою, бізнес, що працює в районі проведення бойових дій, або знаходиться в тимчасовій окупації або оточенні, протягом трьох місяців після нормалізації ситуації на таких територіях та/або деокупації можуть не здійснювати безготівкові розрахунки.
Важливо! Відмова в безготівковому розрахунку за придбані товари і послуги є обмеженням прав споживача і порушенням вимог законодавства, за що передбачена відповідальність.
Як раніше повідомляв Главред, з 1 січня 2022 року для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) 2-4 груп єдиного податку стало обов'язковим застосуванням у своїй роботі касових апаратів або ж реєстраторів розрахункових операцій.
Тим підприємцям, які не будуть використовувати касові апарати, загрожує штраф у розмірі 100% від суми вартості товару, який проданий в обхід встановленого державою механізму. Наступний проданий товар обернеться штрафом вже в 150% від ціни товару.
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