Хитрі акції з товарами: як не попастися на виверт супермаркетів і магазинів

Супермаркети і магазини повинні обмінювати і приймати назад непродовольчі товари, навіть якщо ті були продані за акцією.

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Як не попастися на виверт супермаркетів і магазинів? / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Супермаркети і магазини зобов'язані обмінювати і приймати назад непродовольчі товари - навіть якщо ті були продані за акцією. Про це повідомили експерти організації "Захист прав споживачів".

Якщо ж торгова точка робить позначку на кшталт "акційний товар поверненню та обміну не підлягає" (або подібну), то діє всупереч чинному законодавству.

Експерти зазначили, що споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого його було придбано, якщо товар не задовольнив його за низкою ознак.

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Такими, зокрема, є

форма і габарити;

фасон;

колір;

розмір;

інші причини, через які товар не може бути використаний за призначенням.

"Покупці роблять покупки, незважаючи на звичний напис "Акційний товар поверненню та обміну не підлягає". Однак слід зазначити, що така позначка суперечить нормам чинного законодавства. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошено продавцем", - ідеться в повідомленні організації.

При цьому підкреслюється: обмін товару належної якості здійснюється при дотриманні низки умов.

Зокрема, якщо він не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також:

пломби;

ярлики;

розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

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