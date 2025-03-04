В одній країні вже дефіцит: чи чекати українцям росту цін на популярний продукт

Коротко:
- В Польщі фіксується дефіцит яєць
- Україна може збільшити постачання яєць у цю країну
- Наразі збільшення цін на яйця в Україні не очікується
У Польщі вирує пташиний грип, що призвело до дефіциту яєць. Про це повідомив аналітик асоціації Український клуб аграрного бізнесу Максим Гопка в коментарі УНІАН.
Зокрема, він сказав, чи варто чекати українцям здорожчання популярного продукту.
"Збільшення постачання яєць українськими виробниками в Польщу – це можливий варіант, оскільки Україна є найбільшим експортером яєць до Європейського Союзу. На другому місці за об’ємами експорту до ЄС йде Великобританія, а на третьому розташовується Аргентина. Якщо на польському внутрішньому ринку виникнуть більш масштабні проблеми з яйцями, то Польща може збільшити обсяги постачання цього продукту з України, щоб стабілізувати ситуацію, але це ще буде залежати від внутрішньої політики Польщі", - сказав він.
Водночас, за його словами, зараз значного підняття цін на яйця в Україні не очікується.
"Якщо наша країна матиме нормальні торгівельні відносини з країнами-партнерами і зможе задовольнити їхні потреби у яйцях, то це спричинить активізацію експорту, і можливе короткострокове несуттєве підвищення ціни. Серйозне зростання цін на яйця в Україні найближчим часом не очікується. Зараз поголів’я курей в нашій країні таке ж саме, як торік, і з настанням тепла спроможність виробництва яєць на птахофабриках збільшиться", - вважає Гопка.
Експерт також назвав фактори, які можуть вплинути на вартість яєць в Україні:
- зовнішньоекономічна діяльність;
- вартість кормів;
- збільшення попиту напередодні Великодня.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, на українському ринку фіксується поступове зниження цін на тепличні огірки. Головна причина — збільшення пропозиції продукту.
Водночас, в Україні подорожчала морква. Овоч реалізовують за ціною 27−34 грн/кг, що в середньому на 10% більше, ніж минулого тижня.
Крім того, в Україні на початку 2025 року почалося аномальне здорожчання соняшникової олії. Причина зростання ціни на цей популярний продукт криється в тому, що зросли вартість насіння і світовий попит.
Читайте також:
- Ціни рвонуть вгору вже у березні: в Україні подорожчає дуже популярний продукт
- Майже на 15% за два місяці: ціна на популярний продукт в Україні різко "злетить"
- Що відбувається на ринку після сварки Зеленського і Трампа - новий курс валют
Хто такий Максим Гопка
Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред