В одній країні вже дефіцит: чи чекати українцям росту цін на популярний продукт

Є три фактори, які можуть вплинути на вартість яєць в Україні.

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Ціни на яйця в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Польщі фіксується дефіцит яєць

Україна може збільшити постачання яєць у цю країну

Наразі збільшення цін на яйця в Україні не очікується

У Польщі вирує пташиний грип, що призвело до дефіциту яєць. Про це повідомив аналітик асоціації Український клуб аграрного бізнесу Максим Гопка в коментарі УНІАН.

Зокрема, він сказав, чи варто чекати українцям здорожчання популярного продукту.

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"Збільшення постачання яєць українськими виробниками в Польщу – це можливий варіант, оскільки Україна є найбільшим експортером яєць до Європейського Союзу. На другому місці за об’ємами експорту до ЄС йде Великобританія, а на третьому розташовується Аргентина. Якщо на польському внутрішньому ринку виникнуть більш масштабні проблеми з яйцями, то Польща може збільшити обсяги постачання цього продукту з України, щоб стабілізувати ситуацію, але це ще буде залежати від внутрішньої політики Польщі", - сказав він.

Водночас, за його словами, зараз значного підняття цін на яйця в Україні не очікується.

"Якщо наша країна матиме нормальні торгівельні відносини з країнами-партнерами і зможе задовольнити їхні потреби у яйцях, то це спричинить активізацію експорту, і можливе короткострокове несуттєве підвищення ціни. Серйозне зростання цін на яйця в Україні найближчим часом не очікується. Зараз поголів’я курей в нашій країні таке ж саме, як торік, і з настанням тепла спроможність виробництва яєць на птахофабриках збільшиться", - вважає Гопка.

Експерт також назвав фактори, які можуть вплинути на вартість яєць в Україні:

зовнішньоекономічна діяльність;

вартість кормів;

збільшення попиту напередодні Великодня.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, на українському ринку фіксується поступове зниження цін на тепличні огірки. Головна причина — збільшення пропозиції продукту.

Водночас, в Україні подорожчала морква. Овоч реалізовують за ціною 27−34 грн/кг, що в середньому на 10% більше, ніж минулого тижня.

Крім того, в Україні на початку 2025 року почалося аномальне здорожчання соняшникової олії. Причина зростання ціни на цей популярний продукт криється в тому, що зросли вартість насіння і світовий попит.

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Хто такий Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

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