Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Стрімке падіння цін: в Україні різко змінилась вартість яєць

Марія Николишин
18 лютого 2025, 13:23
129
Вартість яєць вже не досягне пікових показників кінця минулого року.
Стрімке падіння цін: в Україні різко змінилась вартість яєць
Ціни на яйця / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • В Україні суттєво зменшились ціни на яйця
  • Причиною падіння цін стало зменшення попиту
  • Подорожчання яєць можливе, якщо буде зростання цін на енергоресурси та корми

Ціни на яйця в Україні знизилися і зараз вони суттєво нижчі, ніж у листопаді-грудні 2024 року. Про це розповів економіст Олег Пендзин в коментарі Київ24.

За його словами, головною причиною зниження вартості яєць стало традиційне зменшення попиту після новорічних свят.

відео дня

"У святковий період попит на харчові продукти, зокрема на яйця, стрімко зростає, що дає виробникам можливість піднімати ціни. Однак після завершення святкового сезону ажіотажний попит падає, що природно впливає і на зниження вартості продукту", - підкреслив він.

Також важливим чинником, який суттєво вплинув на ринок, стало розслідування Антимонопольного комітету України (АМКУ). На думку економіста, саме цей крок "охолодив" бажання виробників безконтрольно піднімати ціни.

"Що буде далі? Напевно, невелике зростання цін буде, але це точно не буде такої ситуації, яка була в листопаді-грудні 2024 року", - наголосив Пендзин.

Він також додав, що на ціни впливає і собівартість продукції для виробників, а також витрати на корми, логістику та утримання птиці.

"Якщо у 2025 році спостерігатиметься подальше зростання цін на енергоресурси та корми, це може спричинити поступове подорожчання яєць", - підсумував експерт.

Ціни на продукти - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, ціни на картоплю в Україні продовжують знижуватися. Основними причинами здешевлення є збільшення імпорту та погіршення якості овоча під час зберігання.

Також в Україні знову піднялись ціни на тепличні огірки. Підвищення цін у цьому сегменті учасники ринку пов'язують з активізацією попиту на тепличні огірки на тлі відносно низької пропозиції цієї продукції.

Крім того, ціни на цибулю в Україні почали поступово знижуватися. Фермери змушені знижувати ціни через надлишок пропозиції та поступове зниження якості цієї продукції.

Читайте також:

Хто такий Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

яйца ціни на продукти курячі яйця Олег Пендзин новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Навіть заради миру: Зеленський назвав компроміс, на який ніколи не піде

Навіть заради миру: Зеленський назвав компроміс, на який ніколи не піде

15:10Україна
Переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися: про що домовилися делегації

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися: про що домовилися делегації

14:42Світ
ЄС готує Україні пакет військової допомоги розміром 700 млрд євро - Бербок

ЄС готує Україні пакет військової допомоги розміром 700 млрд євро - Бербок

14:34Світ
Реклама

Популярне

Більше
Аномальний мороз відступить: синоптик назвав дату різкого потепління в Україні

Аномальний мороз відступить: синоптик назвав дату різкого потепління в Україні

Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

Карта Deep State онлайн за 18 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

"Боже мій": відомий ведучий розповів, який вигляд Катерина Осадча має в житті

"Боже мій": відомий ведучий розповів, який вигляд Катерина Осадча має в житті

Гороскоп на завтра 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

Гороскоп на завтра 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

Останні новини

15:20

Катя Осадча вперше зізналася, чому відклала ідею з усиновленням

15:10

Навіть заради миру: Зеленський назвав компроміс, на який ніколи не піде

14:55

Ціна впала на 8%: вартість ключового продукту в Україні знизилася

14:54

Чи можна щодня митися дігтярним милом: яка його користь і шкодаВідео

14:42

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися: про що домовилися делегації

Україні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війниУкраїні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війни
14:40

"Ми прийшли до цього жаху": актор "Сватів" пішов проти Путіна і розкрив, чомуВідео

14:34

ЄС готує Україні пакет військової допомоги розміром 700 млрд євро - Бербок

14:14

"Навіть без переговорів": Росія може вимушено взяти "паузу" у війніВідео

14:14

Особовий склад не рятує: у ЗСУ назвали головну проблему ворога біля Покровська

Реклама
13:57

Ольга Сумська зізналася, як на її кар'єру вплинуло життя доньки-мовчунки в РФ

13:38

"Виконання всіх бажань Путіна": євродепутат розкрив план Трампа щодо України

13:36

Син Осадчої та Горбунова вивалив сімейні таємниці: відео потрапило в мережуВідео

13:29

РФ удосконалила північнокорейські ракети: Буданов попередив про небезпеку

13:23

Стрімке падіння цін: в Україні різко змінилась вартість яєць

13:11

Чекало не одне покоління: Джонні Депп повертається в "Пірати Карибського моря"

12:58

Весняне тепло вже близько: синоптики назвали точну дату потепління в Україні

12:38

Говорили про Україну: президентка Єврокомісії зустрілася з спецпредставником США

12:36

Участь КНДР у війні матиме наслідки: Буданов назвав загрозу для світу

12:25

Гороскоп Таро на березень 2025: Овнам - злодійство, Тельцям - прогрес, Близнюкам - коханняВідео

12:16

У Зеленського з’явився козир, щоб ввічливо сказати "ні" Трампу – Forbes

Реклама
12:12

Drum Island Fest 2025: найбільший конкурс ударних інструментів для дітей в Україні

12:09

НАБУ шантажує фігурантів кримінальних справ, щоб ті провокували чиновників на хабарі – ЗМІ

12:07

Діти путініста Філіпа Кіркорова терміново покинули РФ - що сталося

11:54

У Кремлі заявили про готовність Путіна вести переговори із Зеленським: у чому підступ

11:52

Важливі події найближчими тижнями і місяцями: Туск заінтригував заявою

11:40

"Пряме влучання": росіяни КАБом рознесли центр Золочева під Харковом

11:34

"Лікарі борються за життя": українська актриса в реанімації в критичному стані

11:16

ЗСУ перебувають в "мішку": офіцер попередив про загрозливе оточення підрозділів

11:09

Склади зброї України та інших країн Європи майже порожні - гендиректор Rheinmetall

11:06

Китайський гороскоп на завтра 19 лютого: Бикам - жертви, Півням - тривога

11:00

Відключень світла не уникнути: експерт сказав, до чого готуватися українцям

10:45

Втік від росіянки: у Тома Круза нова подруга, молодша на 26 років

10:26

Трамп може вивести війська США з Балтії на вимогу Путіна - Financial Times

10:20

Мадонна знялася в рожевій комбінації в рідкісному відео без фільтрівВідео

10:19

"Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

10:14

Сценка із побиттям працівника ТЦК під оплески: гучний скандал у київській школіВідео

10:00

Долетіло всього шість дронів: ППО України поставило новий рекорд по захисту неба

09:24

"Чудово вирішує проблеми": в РФ співають дифірамби Трампу по зустрічі в Ер-Ріяді

09:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

09:20

"У мене побачення": переможниця "Холостяка" розповіла про зміни в житті

Реклама
09:16

Карта Deep State онлайн за 18 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

09:06

Якою буде весна 2025 року: синоптики дали прогноз

08:35

"Ключовий момент": Макрон зробив важливу заяву про припинення війни в Україні

08:23

Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

08:21

"Довгоочікуване диво": Ірина Сопонару оголосила про поповнення в родині з іноземцем

08:10

Стали відомі нові вимоги ПутінаПогляд

07:44

У Кіровоградській області дрон РФ влучив у багатоповерхівку: спалахнула пожежаФото

07:34

Шакіру терміново госпіталізували: що сталося

07:15

Де 3 відмінності між малюнками дівчини в пустелі: найкраща загадка на уважність

06:56

Росія вимагає нових територіальних поступок від України: чого хоче Путін

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти