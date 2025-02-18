Стрімке падіння цін: в Україні різко змінилась вартість яєць

Вартість яєць вже не досягне пікових показників кінця минулого року.

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Ціни на яйця / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні суттєво зменшились ціни на яйця

Причиною падіння цін стало зменшення попиту

Подорожчання яєць можливе, якщо буде зростання цін на енергоресурси та корми

Ціни на яйця в Україні знизилися і зараз вони суттєво нижчі, ніж у листопаді-грудні 2024 року. Про це розповів економіст Олег Пендзин в коментарі Київ24.

За його словами, головною причиною зниження вартості яєць стало традиційне зменшення попиту після новорічних свят.

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"У святковий період попит на харчові продукти, зокрема на яйця, стрімко зростає, що дає виробникам можливість піднімати ціни. Однак після завершення святкового сезону ажіотажний попит падає, що природно впливає і на зниження вартості продукту", - підкреслив він.

Також важливим чинником, який суттєво вплинув на ринок, стало розслідування Антимонопольного комітету України (АМКУ). На думку економіста, саме цей крок "охолодив" бажання виробників безконтрольно піднімати ціни.

"Що буде далі? Напевно, невелике зростання цін буде, але це точно не буде такої ситуації, яка була в листопаді-грудні 2024 року", - наголосив Пендзин.

Він також додав, що на ціни впливає і собівартість продукції для виробників, а також витрати на корми, логістику та утримання птиці.

"Якщо у 2025 році спостерігатиметься подальше зростання цін на енергоресурси та корми, це може спричинити поступове подорожчання яєць", - підсумував експерт.

Ціни на продукти - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, ціни на картоплю в Україні продовжують знижуватися. Основними причинами здешевлення є збільшення імпорту та погіршення якості овоча під час зберігання.

Також в Україні знову піднялись ціни на тепличні огірки. Підвищення цін у цьому сегменті учасники ринку пов'язують з активізацією попиту на тепличні огірки на тлі відносно низької пропозиції цієї продукції.

Крім того, ціни на цибулю в Україні почали поступово знижуватися. Фермери змушені знижувати ціни через надлишок пропозиції та поступове зниження якості цієї продукції.

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Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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