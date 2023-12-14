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У НБУ пояснили, чому курс долара знову почав відлітати

Дмитро Відоменко
14 грудня 2023, 15:03
Курс долара виріс на міжбанку за останні тижні через зміну тренда. Це звичайна сезонність, яка до війни спостерігалася, сказав голова НБУ Андрій Пишний.
Долар, Нацбанк
Керівник Нацбанку запевняє, курс все ж визначається балансом на ринку / колаж Главред, фото УНІАН

Курс долара США виріс на міжбанківській валютній біржі за останні тижні через зміну тренда, але це звичайна сезонність, яка до війни спостерігалася щороку. Про це заявив голова Нацбанку України Андрій Пишний в рамках брифінгу, який транслювався на YouTube.

"Зараз ми є свідками вже звичного довоєнного для нас процесу, коли сезонність або потреба у валюті зростає, адже відбувається засвоєння тих витрат, які протягом року, можливо, накопичувалися і, як зазвичай, не встигали їх реалізувати", ‒ сказав він.

Пишний зазначив, що восени на ринку переважала тенденція до зміцнення гривні, яка була зумовлена балансом попиту та пропозиції.

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"З другої половини листопада цей баланс змінився, і ми стали іншого тренда", - сказав він.

Керівник Нацбанку запевняє - незважаючи на значну присутність Центробанку на ринку, курс все ж визначається балансом на ринку.

"Національний банк присутній на ринку, щоб зрізати ті коливання, які вважає небезпечними для курсової стійкості", - сказав він.

Яким буде курс валют

Незважаючи на зниження курсу долара протягом останнього місяця, ймовірне його подальше зростання. Визначальними факторами будуть попит і пропозиція, які будуть формувати ринкову ситуацію в наступні 1-2 місяці.

Крім цього, Міністерство фінансів України прогнозує коливання курсу долара до кінця наступного року в межах від 36,6 гривень до 40-41 гривень за один долар. Аналітики розглядають три основні сценарії динаміки національної валюти до кінця 2024 року. Прогнозуючи найбільш ймовірний варіант розвитку подій, експерти вказують на можливість помірної девальвації національної валюти. Це означає, що вартість гривні в порівнянні з іншими валютами може трошки зменшитися, але цей процес буде в межах прийнятного діапазону.

До того Міністерство фінансів спрогнозувало різке зростання курсу валют. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, уряд передбачає, що курс долара до гривні в 2024 році може досягти рівня 41,4 гривень за долар.

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НБУ курс валют курс долара Андрій Пишний
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