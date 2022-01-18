У Нацбанку розповіли, чому різко впав курс гривні / УНІАН

В українському Нацбанку вважають, що курс гривні у січні впав через психологічний фактор, який пов'язаний з геополітичними подіями навколо України і реакцією учасників ринку. Таку думку висловив заступник голови НБУ Юрій Гелетій сказав у коментарі Економічній правді.

"Відбулося посилення попиту на іноземну валюту з боку нерезидентів на валютному ринку України. Зокрема, нерезиденти-інвестори в ОВДП продали з початку року облігацій на загальну суму понад 5 мільярдів гривень і купили іноземної валюти на суму 264 мільйони доларів. Такий обсяг додаткового попиту мав певні наслідки для ситуації на внутрішньому валютному ринку, оскільки він був поєднаний з дією окремих сезонних факторів. Зокрема, певний вплив на загальну ринкову кон'юнктуру справили традиційно активні бюджетні видатки у грудні. Крім того, традиційно в січні спостерігається певне зменшення продажу валюти аграрними підприємствами. Разом з тим, обсяги продажу валюти з боку іншої провідної експортної галузі - гірничо-металургійної - залишаються на високих рівнях і поки не демонструють ознак зменшення", — пояснив чиновник.

За словами Гелетея, Нацбанк здійснює активне згладжування падіння курсу гривні, продаючи валюту на міжбанківській біржі.

"Тобто Національний банк впливає не на напрямок зміни курсу, а на швидкість такої зміни", — заявили в Нацбанку.

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