У 2025 році пенсії підвищать двічі: у Мінсоцполітики сказали коли і кому

У Верховній Раді готують пенсійну реформу, завдяки якій відбудеться додаткове підвищення пенсій, розповіла Оксана Жолнович.

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Українці отримають два підвищення пенсій у 2025 році / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У 2025 році українців очікує два етапи підвищення пенсій. У березні наступного року відбудеться щорічна індексація, а влітку можливе підвищення пенсій для окремих категорій пенсіонерів. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

"На індексацію вистачить попри те, що бюджетний трансферт зменшено з державних коштів… Ми маємо гроші на індексацію, ми її плануємо ", - запевнила вона.

Жолнович підкреслила, що спостерігається позитивна динаміка збільшення надходжень від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Водночас вона закликала українців сплачувати ЄСВ офіційно, оскільки ці внески безпосередньо розподіляються між пенсіонерами і сприяють збільшенню їхніх виплат.

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"І тут нас в черговий раз рятують наші військові, їх стає більше. Це люди, які отримують кращу зарплату, це дозволяє страхову частину, яка надходить як ЄСВ, збільшувати", - пояснила міністр.

Пенсійна реформа

Глава Мінсоцполітики також анонсувала проведення пенсійної реформи, яку незабаром має ухвалити Верховна Рада.

"Плануємо ще підняти влітку пенсію, перерахувавши її з огляду на пенсійну реформу, яку зараз доопрацьовуємо", - розповіла Жолнович.

За її словами, це підвищення стосуватиметься переважно тих, хто вийшов на пенсію багато років тому. Підвищення пенсій залежатиме від розміру ЄСВ, який вони сплачували, та трудового стажу. Жолнович також запевнила, що великих пенсій не урізатимуть.

"Нікому нічого не зменшать. Ті, хто мають великі пенсії, отримають на своєму рівні, ми не можемо зменшувати", - наголосила міністр соцполітики.

Хто така Оксана Жолнович? Жолнович Оксана Іванівна (21 лютого 1979, Львів) — міністр соціальної політики України (з 19 липня 2022 року), кандидат юридичних наук, доцент.

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує новий механізм виплати пенсій. За словами депутата Тараса Тарасенка, платіжна система NovaPay від "Нової пошти" може стати новим оператором пенсійних виплат.

Також українські пенсіонери можуть отримати зменшені виплати через штрафні санкції, якщо вчасно не повідомлять про зміни, такі як працевлаштування або звільнення. Пенсійний фонд зазначив, що в разі виявлення порушень пенсіонера можуть зобов'язати повернути частину коштів.

Як повідомляв Главред, середня пенсія в Україні станом на 1 жовтня 2024 року склала 5 851,9 грн, стверджує голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев. Порівняно з минулим роком, номінальне зростання становить 9,4%, реальне – 0,7% з урахуванням інфляції.

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