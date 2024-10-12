У Раді пропонують виплачувати пенсії по-новому: до чого готуватись пенсіонерам

В Україні може з’явитись новий оператор пенсійних виплат.

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Виплати пенсій / колаж: Главред, фото: УНІАН

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, за яким пропонується проводити виплату пенсій по-новому.

Як повідомив народний депутат Тарас Тарасенко в ефірі Ранок.LIVE, документ передбачає, що "Нова пошта" зможе стати оператором пенсійних виплат через свою платіжну систему NovaPay.

"NovaPay може стати таким оператором також. Вони говорять, що у них також велика мережа, і це буде зручніше й оперативніше працювати, ніж "Укрпошта" в селах", - зазначив він. відео дня

Варто зауважити, що наразі ці функції виконують державні установи: "Укрпошта" та "Ощадбанк".

Що таке "Нова пошта"? "Нова пошта" — українська приватна компанія з логістики, лідер експрес-доставки за обсягами доставлених посилок в Україні. Компанія надає бізнесу і приватним особам повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. Заснована у 2001 році в Полтаві. Входить до групи компаній Nova, пише Вікіпедія.

Виплата пенсій в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у жовтні 2024 року пенсійні виплати надійдуть не усім громадянам України пенсійного віку. Зокрема, обмеження торкнуться тих пенсіонерів, що мають статус ВПО, отриманий до 24 лютого 2024 року, і не пройшли ідентифікацію.

Також відомо, що у 2025 році з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців можуть вилучити невикористані пенсійні кошти. Така пропозиція міститься в статті 41 проєкту державного бюджету на наступний рік, яку Кабінет Міністрів України подав на розгляд до Верховної Ради.

Крім того, в Україні планують змінити систему розрахунку пенсій. На основі страхового стажу та рівня заробітної плати нараховуватимуть бали.

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