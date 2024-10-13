Штрафи для пенсіонерів: кому з українців може прийти нижча пенсія

Пенсійний фонд застосовує штрафні санкції проти однієї з категорій українців пенсійного віку.

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Якщо вчасно не оновити інформацію, ПФУ може утримувати частину від пенсії на рахунку / Колаж Главред, фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Українські пенсіонери у новому місяці можуть отримати зменшені виплати через штрафні санкції. Це стосується тієї категорії громадян, які вчасно не інформують про певні зміни, зокрема працевлаштування чи звільнення.

Як повідомили у Пенсійному фонді, якщо установа виявляє порушення, пенсіонера можуть зобов'язати повернути частину отриманих коштів. При цьому компенсація може стягуватися двома шляхами:

Особа самостійно повертає надлишкові виплати;

ПФУ утримує до 20% суми з пенсійних виплат, відповідно, особі надходить менше коштів.

Важливо також, що ці штрафні санкції можуть торкнутися пенсійних надбавок, які доступні лише тим, хто вийшов на пенсію та припинив працювати.

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"Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ", - пояснили у відомстві.

Що відомо про Пенсійний фонд? Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Нагадаємо, що в Україні очікується індексація пенсій. Уже стала відома навіть дата - прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що наступну індексацію пенсій буде проведено в березні 2025-го року.

Напередодні повідомлялося, що в Україні планують змінити систему розрахунку пенсій. На основі страхового стажу та рівня заробітної плати нараховуватимуть бали.

До початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії, в Україні на першому місці у бюджеті були соціальні виплати. Однак зараз та у наступному році їх витісняє потреба в обороні та безпеці, тому соціальний бюджет буде скорочено, зокрема на виплати пенсій.

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