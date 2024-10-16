Пенсії в Україні підвищили, але дещо їх 'з'їло': в Раді пояснили ситуацію

За підсумками 9 місяців план власних надходжень від ЄСВ, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, не виконано на 1,9% .

https://glavred.net/ukraine/pensii-v-ukraine-povysili-no-koe-chto-ih-selo-v-rade-obyasnili-situaciyu-10605806.html Посилання скопійоване

В Україні з пенсіями склалась цікава історія / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Як повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, середня пенсія станом на 1 жовтня 2024 року склала 5 851,9 грн. Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Телеграм.

Порівняно з минулим роком, за його словами, середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4%, але реально, з урахуванням інфляції, - на 0,7%.

Розподіл пенсіонерів за рівнем виплат:

відео дня

25,8% пенсіонерів отримували середню пенсію до 3 000 тис. грн.

35,9% – від 3001 до 5 000 грн.

25,6% - від 5001 до 10 000 грн.

12,7% - понад 10 000 грн.

"Так, підвищення середньої пенсії у річному вимірі є невеликим, але принаймні воно дефльовано на зростання споживчих цін, насамперед, за рахунок щорічного перерахунку пенсій у березні цього року. Фінансове становище Пенсійного фонду за перші три квартали 2024 року залишалось відносно стабільним, що підкріплюється зростанням середніх зарплат в економіці та збереженням значних виплат грошового забезпечення військовим", - вказав Гетьманцев.

Что таке Державна податкова служба України? Державна податкова служба України — центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія". Служба реалізує: державну податкову політику;

державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Як пояснив голова податкового комітету ВР, за підсумками 9 місяців план власних надходжень від ЄСВ, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, не виконано на 1,9% (- 6,8 млрд. грн.).

Що відомо про Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

Однак, як зазначає Гетьманцев, це відставання сформовано за підсумками І кварталу, тоді як у ІІ і ІІІ кварталах план перевиконувався. Проти аналогічного періоду минулого року доходи ПФУ зросли на 9,3% (+53 млрд. грн.).

"Пенсії, де дозволяють безпекові умови на контрольованих територіях, виплачуються вчасно і в повному обсязі", - зазначив Гетьманцев.

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Як відомо, Український уряд планує провести індексацію пенсій - там назвали дату підвищення виплат. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Окрім цього, вказувалось, кому з українців може прийти нижча пенсія. Пенсійний фонд застосовує штрафні санкції проти однієї з категорій українців пенсійного віку.

Ба більше, в Україні розраховуватимуть пенсії по-новому. На основі страхового стажу та рівня заробітної плати нараховуватимуть бали.

Однак в Україні може зрости тариф на електроенергію. Тарифи можуть підвищити до 6-7 грн/кВт для населення і до 11-12 грн/кВт для підприємств.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред