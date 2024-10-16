Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Пенсії в Україні підвищили, але дещо їх "з'їло": в Раді пояснили ситуацію

Даяна Швець
16 жовтня 2024, 14:55
49
За підсумками 9 місяців план власних надходжень від ЄСВ, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, не виконано на 1,9% .
Пенсії в Україні підвищили, але дещо їх 'з'їло': в Раді пояснили ситуацію
В Україні з пенсіями склалась цікава історія / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Як повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, середня пенсія станом на 1 жовтня 2024 року склала 5 851,9 грн. Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Телеграм.

Порівняно з минулим роком, за його словами, середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4%, але реально, з урахуванням інфляції, - на 0,7%.

Розподіл пенсіонерів за рівнем виплат:

відео дня
  • 25,8% пенсіонерів отримували середню пенсію до 3 000 тис. грн.
  • 35,9% – від 3001 до 5 000 грн.
  • 25,6% - від 5001 до 10 000 грн.
  • 12,7% - понад 10 000 грн.

"Так, підвищення середньої пенсії у річному вимірі є невеликим, але принаймні воно дефльовано на зростання споживчих цін, насамперед, за рахунок щорічного перерахунку пенсій у березні цього року. Фінансове становище Пенсійного фонду за перші три квартали 2024 року залишалось відносно стабільним, що підкріплюється зростанням середніх зарплат в економіці та збереженням значних виплат грошового забезпечення військовим", - вказав Гетьманцев.

Что таке Державна податкова служба України?

Державна податкова служба України — центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія".

Служба реалізує:

  • державну податкову політику;
  • державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
  • державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Як пояснив голова податкового комітету ВР, за підсумками 9 місяців план власних надходжень від ЄСВ, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, не виконано на 1,9% (- 6,8 млрд. грн.).

Що відомо про Пенсійний фонд

Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

Однак, як зазначає Гетьманцев, це відставання сформовано за підсумками І кварталу, тоді як у ІІ і ІІІ кварталах план перевиконувався. Проти аналогічного періоду минулого року доходи ПФУ зросли на 9,3% (+53 млрд. грн.).

"Пенсії, де дозволяють безпекові умови на контрольованих територіях, виплачуються вчасно і в повному обсязі", - зазначив Гетьманцев.

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Як відомо, Український уряд планує провести індексацію пенсій - там назвали дату підвищення виплат. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Окрім цього, вказувалось, кому з українців може прийти нижча пенсія. Пенсійний фонд застосовує штрафні санкції проти однієї з категорій українців пенсійного віку.

Ба більше, в Україні розраховуватимуть пенсії по-новому. На основі страхового стажу та рівня заробітної плати нараховуватимуть бали.

Однак в Україні може зрости тариф на електроенергію. Тарифи можуть підвищити до 6-7 грн/кВт для населення і до 11-12 грн/кВт для підприємств.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пенсії пенсія пенсіонери пенсійна реформа Пенсійний фонд виплати пенсії пенсійний вік підвищення пенсій
Реклама

Головне за день

Більше
"Ймовірність висока": Фіцо заявив про швидкий кінець війни та вступ України в НАТО

"Ймовірність висока": Фіцо заявив про швидкий кінець війни та вступ України в НАТО

15:26Світ
Ухвалення плану перемоги: Зеленський дав союзникам лише три місяці - AP

Ухвалення плану перемоги: Зеленський дав союзникам лише три місяці - AP

15:26Україна
Україна готує "вибухову операцію" в Криму: військові цілі ворога будуть знищені

Україна готує "вибухову операцію" в Криму: військові цілі ворога будуть знищені

15:10Україна
Реклама

Популярне

Більше
Навіщо насправді в СРСР розробили грановану склянку і чому в ній 16 граней

Навіщо насправді в СРСР розробили грановану склянку і чому в ній 16 граней

Три відмінності знайде лише людина із "зором орла": на загадку дається 15 секунд

Три відмінності знайде лише людина із "зором орла": на загадку дається 15 секунд

Врізав 6-бальний шторм: Україна перебуває під атакою нової магнітної бурі

Врізав 6-бальний шторм: Україна перебуває під атакою нової магнітної бурі

Зганьбив на всю країну: російський хірург видав правду про ще одну операцію Кіркорова

Зганьбив на всю країну: російський хірург видав правду про ще одну операцію Кіркорова

"ЗСУ змушені відступити із стратегічного міста": в BILD вказали на важливий фактор

"ЗСУ змушені відступити із стратегічного міста": в BILD вказали на важливий фактор

Останні новини

15:33

Байден їде в Берлін: чому США та РФ фактично заявили про переговори - Клочок

15:33

Загострює ситуацію: КНДР заявила про 1,4 млн охочих служити в армії

15:31

Навіть терти не доведеться: як позбутися вапняного нальоту в унітазі

15:26

"Ймовірність висока": Фіцо заявив про швидкий кінець війни та вступ України в НАТО

15:26

Ухвалення плану перемоги: Зеленський дав союзникам лише три місяці - AP

Формат Рамштайну себе вичерпав, НАТО шукатиме примирення з РФ - Валерій КлочокФормат Рамштайну себе вичерпав, НАТО шукатиме примирення з РФ - Валерій Клочок
15:10

Бойфренд Лорак уже мучиться в терористичній Москві

15:10

Україна готує "вибухову операцію" в Криму: військові цілі ворога будуть знищені

15:03

Україна воює з трьома країнами: Зеленський жорстко розніс пособників Путіна

14:59

Раміна Есхакзай показала, які подарунки отримує від ексміністра Дмитра Кулеби

Реклама
14:55

Пенсії в Україні підвищили, але дещо їх "з'їло": в Раді пояснили ситуацію

14:54

"Не пізніше": Зеленський зробив новий прогноз щодо закінчення війни - кінцева дата

14:37

Дуже поганий знак: куди не можна дивитися 17 жовтня - прикмети

14:12

"Кохання напрокат": на телеканалі Бігуді відбудеться довгоочікувана прем'єра популярної турецької мелодрами

14:03

Вдарять заморозки -4 градуси: Україну накриє антициклон Werner

14:03

Треба знайти число 58 за 7 секунд: каверзна загадка для найкмітливіших

13:59

"Питання майбутнього": Зеленський назвав причину нападу РФ на Україну і згадав НАТО

13:51

Гороскоп на завтра 17 жовтня: Близнюкам - чудовий день, Дівам - удача до абсурду

13:49

У НАТО зробили заяву про перемовини Зеленського і Путіна

13:49

Проривні рішення чи марні надії: що принесе Україні візит Байдена до Німеччини

13:32

Може забезпечити чартерні рейси: в ОП прокоментували перше відкриття аеропорту

Реклама
13:25

Загадка природи: чому лайм тоне, а лимон плаває - відповідь знають лише геніїВідео

13:24

Навіщо насправді одягати хустку до церкви - у ПЦУ пояснили

13:03

Бійці ГУР знищили полк росіян і зачистили 400 га лісу на Харківщині: деталі потужної операції

13:01

"Пухлину видалити не можуть": у знаменитого російського актора-путініста діагностували рак

12:55

Це не Донбас: армія РФ визначила неочікуваний напрямок як один зі стратегічних

12:36

Потужний пакет стримування РФ: Україна готує ультиматум для Путіна - Зеленський

12:25

Володимир Зеленський представив План перемоги в Раді: які пункти він містить

12:21

"Автомобіль з крильцями": що за незвичний дорожній знак помітили на дорогах

12:15

"Треба створювати новий блок": Клочок сказав, що може допомогти Україні перемогти РФ

12:09

Уже наздогнав маму за зростом: Алла Пугачова засвітилася на прогулянці із сином на Кіпрі

12:02

РФ атакувала енергооб'єкти в 4 областях: два регіони частково залишилися без світла

11:45

"Рамштайна" більше не буде": в НАТО готуються кардинальні рішення - Клочок

11:29

Матері путіністки Шукшиної стало гірше

11:17

У мікробів немає шансів: які речі з секонд-хенду слід завжди дезінфікувати

11:16

Гороскоп Таро на листопад 2024: Овнам - безсоння, Тельцям - нагорода, Близнюкам - тріумфВідео

11:15

"На межі можливого": командир розкрив серйозну проблему для ЗСУ на фронті

11:11

РФ готує понад 10 тис. військових КНДР на Далекому Сході – ЗМІ

11:06

Китайський гороскоп на завтра 17 жовтня: Мавпам - занепокоєння, Коням - невдачі

11:03

"ЗСУ змушені відступити із стратегічного міста": в BILD вказали на важливий фактор

10:36

Що ви побачили першим: ілюзія за 5 хвилин покаже, наскільки ви креативні

Реклама
10:23

Що можна зробити із старих картонних коробок: цікава ідея для саду

10:19

"Буде напруга на 1000 км кордону": експерт назвав крок, який може дуже нашкодити Україні

10:15

400 г фаршу і гора котлет на столі: найоригінальніший рецепт - шалено смачноВідео

09:48

Зеленський представить план перемоги у Раді не повністю: в ОП назвали причину

09:43

Стали мішенню для HIMARS: ЗСУ вдарили по окупантах на полігоні на Запоріжжі

09:34

"Адель-модель": шанувальники розтанули від крутого вбрання маленької доньки Лілії Ребрик

09:19

Втрати Росії в Україні - офіційні дані на 16 жовтня

09:16

Віктор Павлік назвав нову молоду фаворитку

09:00

Велике місто на Півдні повністю залишилось без світла - що відомо

08:39

Росіяни модернізували ударні БпЛА типу "Shahed": в чому небезпека - ISW

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти