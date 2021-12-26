У 2022 році електроенергія в Україні подорожчає: скільки будемо платити

Електроенергія в Україні подорожчає / Reuters

Експерт з питань енергетики Валентин Землянський розповів Главреду, що буде з тарифами на електроенергію в 2022 році.

За його словами, багато що залежатиме від того, в якому стані Україна вийде з поточного опалювального сезону, а також від того, з яким фінансовим результатом закінчать цей рік основні гравці ринку.

"Ми вже бачили, що Енергоатом звертався до регулятора з проханням не підвищувати тариф на розподіл, але попри це тариф все одно був переглянутий, через що Енергоатом попередив про виникнення фінансових проблем",-зазначив експерт.

Крім того, багато що залежатиме і від тарифів для "зеленої" генерації та розрахунків з цією галуззю.

Землянський вважає, що в глобальному сенсі на Україну чекає подальша політизація галузі в цілому.

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"Судячи з торгів на біржі й тих заяв, які робили в уряді, можна прогнозувати зростання тарифу для населення від 2 до 2,5 гривні з мінімізацією соціальних обсягів (субсидій), які пропонує уряд. Власне, історія зі скасуванням пільгового тарифу в 90 копійок за кіловат і повернення нового "зниженого" тарифу в 1,44 гривні це красномовно підтверджують", - сказав експерт.

За його прогнозом, в середині літа тариф на електроенергію можуть встановити на рівні 2,5 гривні, після чого його "знизять" до 2 гривень і "забудуть" про тих, хто опалює електроенергією, як це зробили в 2021 році.

Нагадаємо, в Україні скасували пільговий тариф для споживачів, які опалюють свої будинки електроенергією.

Як розповів радник прем'єр-міністра України з енергетики Юрій Бойко, з 1 жовтня 2021 ліміт місячного обсягу споживання в опалювальний сезон в 3000 кВт·год більше не діє для споживачів, які опалюють будинки електроенергією.

Як повідомляв Глвред, раніше Землянський заявив, що тарифи на газ в Україні в 2022 році можуть зрости щонайменше удвічі.

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