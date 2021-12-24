Українці дізналися нові тарифи на розподіл газу: хто заплатить по максимуму

Українці дізналися новий тариф на доставку газу / УНІАН

З 1 січня 2022 року в Україні змінюються тарифи на розподіл (доставку) газу для облгазів.

Про це йдеться в матеріалах, опублікованих прес-службою Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відзначимо, що в середньому по країні ціни збільшаться майже на 4%.

При цьому вартість доставки газу у різних компаній може відрізнятися в кілька разів.

Як заявили в НКРЕКП, при зміні тарифів враховувалася інфляційне коригування.

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За словами Голови Комісії Тарасюка, очікуване коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів, але в підсумку "вийшло навіть менше".

Він пояснив, що враховані в тарифах кошти на "блакитне паливо" на виробничо-технологічні витрати не змінилися в порівнянні з 2021-м, залишившись на рівні 7,42 гривні за кубометр, додав він.

Найвищі тарифи:

ТОВ Газпостачсервіс (Вінницька область) - 2,95 грн за кубометр;

ТОВ Спектргаз (Львівська область) - 2,82 грн за кубометр;

Гадячгаз - 2,39 грн за кубометр;

Закарпатгаз - 2,39 грн за кубометр;

Лубнигаз - 2,39 грн за кубометр;

Миколаївгаз - 2,39 грн за кубометр;

Тисмениця - 2,39 грн за кубометр;

Харківгаз - 2,39 грн за кубометр.

Найнижчі тарифи:

Київгаз - 0,38 грн за кубометр;

Харківміськгаз - 0,52 грн за кубометр;

Кременчукгаз - 0,55 грн за кубометр.

Динаміка зростання цін:

Одесагаз – на 29,8% більше порівняно з 1 січня 2021 року;

Харківгаз - на 22,9%;

Гадячгаз - на 19,9%;

Кременчукгаз -17,9%;

Донецькоблгаз – 15,7%;

Закарпаття, Чернівцігаз-11,8%.

В цілому нові тарифи зросли не так істотно, як цього хотіли облгази. У НКРЕКП зазначили, що коригування цін відбулося на рівні інфляційних процесів, зазначає ГазПравда.

/ gazpravda.com.ua

читайте такожУ Нафтогазі попередили про нові тарифи: коли змінять ціни на газ

Раніше повідомлялося про те, що газопостачальна компанія Нафтогаз України постачатиме природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ПОН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

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