Українці дізналися нові тарифи на розподіл газу: хто заплатить по максимуму

В середньому по країні ціни на доставку газу абонентам збільшаться майже на 4%.
З 1 січня 2022 року в Україні змінюються тарифи на розподіл (доставку) газу для облгазів.
Про це йдеться в матеріалах, опублікованих прес-службою Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Відзначимо, що в середньому по країні ціни збільшаться майже на 4%.
При цьому вартість доставки газу у різних компаній може відрізнятися в кілька разів.
Як заявили в НКРЕКП, при зміні тарифів враховувалася інфляційне коригування.
За словами Голови Комісії Тарасюка, очікуване коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів, але в підсумку "вийшло навіть менше".
Він пояснив, що враховані в тарифах кошти на "блакитне паливо" на виробничо-технологічні витрати не змінилися в порівнянні з 2021-м, залишившись на рівні 7,42 гривні за кубометр, додав він.
Найвищі тарифи:
- ТОВ Газпостачсервіс (Вінницька область) - 2,95 грн за кубометр;
- ТОВ Спектргаз (Львівська область) - 2,82 грн за кубометр;
- Гадячгаз - 2,39 грн за кубометр;
- Закарпатгаз - 2,39 грн за кубометр;
- Лубнигаз - 2,39 грн за кубометр;
- Миколаївгаз - 2,39 грн за кубометр;
- Тисмениця - 2,39 грн за кубометр;
- Харківгаз - 2,39 грн за кубометр.
Найнижчі тарифи:
- Київгаз - 0,38 грн за кубометр;
- Харківміськгаз - 0,52 грн за кубометр;
- Кременчукгаз - 0,55 грн за кубометр.
Динаміка зростання цін:
- Одесагаз – на 29,8% більше порівняно з 1 січня 2021 року;
- Харківгаз - на 22,9%;
- Гадячгаз - на 19,9%;
- Кременчукгаз -17,9%;
- Донецькоблгаз – 15,7%;
- Закарпаття, Чернівцігаз-11,8%.
В цілому нові тарифи зросли не так істотно, як цього хотіли облгази. У НКРЕКП зазначили, що коригування цін відбулося на рівні інфляційних процесів, зазначає ГазПравда.
читайте такожУ Нафтогазі попередили про нові тарифи: коли змінять ціни на газ
Раніше повідомлялося про те, що газопостачальна компанія Нафтогаз України постачатиме природний газ побутовим споживачам за новою ціною.
Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ПОН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.
Читайте ще:
- Новий тариф Нафтогазу: українцям пояснили різку зміну ціни на газ
- Киян попередили про підвищення тарифів: коли подорожчає газ, вода та опалення
- Українцям змінили тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня