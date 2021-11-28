В Україні скасували пільговий тариф на електроенергію: кому не пощастило

Українцям скасували пільговий тариф / УНІАН

В Україні скасували пільговий тариф для споживачів, які опалюють свої будинки електроенергією.

Як розповів Главкому радник прем'єр-міністра України з енергетики Юрій Бойко, ліміт місячного обсягу споживання в опалювальний сезон в 3000 кВт·год більше не діє для споживачів, які опалюють будинки електроенергією.

Він пояснив, що пільговий тариф більше не діє з 1 жовтня 2021 року (фактично з початку нового опалювального сезону).

"З 1 жовтня логіку ціноутворення для населення змінили, і в цей опалювальний період пільгового ліміту на обсяг споживання при електроопаленні вже немає", — пояснив радник глави Кабміну.

У той же час він уточнив, що при наявності зонного лічильника споживачі зможуть економити на опаленні, оскільки в нічний період тариф на електрику для домогосподарств з електроопаленням вдвічі нижче, ніж вдень.

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"Вдень тариф для тих, хто опалює будинок, буде 1,68 грн за кВт·год, а вночі – половина цієї вартості, тобто 84 копійки, але за умови, що Ви оформили і встановили зонний лічильник (в основному ставлять двозонні лічильники). Це, до речі, стосується будь-кого, у кого є зонні лічильники, а не тільки споживачів з електроопаленням. Нагадаю, що нічним періодом вважається проміжок з 23 години до 7 ранку", – пояснив Бойко.

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Нагадаємо, раніше Юрій Вітренко заявив, що в Україні через погодні умови виник дефіцит електроенергії на ринку – не вистачає тисяч мегават.

Раніше в Україні виникали проблеми з електроенергією, зокрема через те, що Київ відмовився від поставок вугілля із захопленої частини Донбасу, були віялові відключення.

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