Вже в 3,3 рази дорожче: в Україні різко 'підскочила' вартість одного овоча

Дорожчає тільки овоч високої якості.

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Ціни на продукти / колаж: Главред, фото: pixabay

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Морква дорожчає через підвищення торгової активності

Фермери продають якісну моркву по 18-25 грн/кг

Зараз ціна на моркву в 3,3 рази вища, ніж минулого року

В Україні дорожчає морква через підвищення торгової активності на ринку. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що, зокрема, овоч закуповують оптові компанії для тривалого зберігання та населення, яке готується до зими.

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За словами аналітиків, фермери відвантажують якісну моркву по 18-25 грн/кг ($0,16-0,22/кг), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

В той же час, експерти зазначили, що дорожчає тільки овоч високої якості.

Наразі ціни на моркву в Україні вже в середньому в 3,3 рази вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Крім того, варто очікувати, що ціни на овоч зростатимуть й надалі за умови збереження нинішніх темпів збуту.

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний заявив, що в Україні інфляційні процеси набирають обертів, і ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці. Однак навесні 2025 року зростання цін почне поступово знижуватися.

Також відомо, що в Україні ціни на тепличні огірки продовжують зростати. Це відбувається через дефіцит овочів у країні, оскільки у місцевих комбінатах пропозиція огірків дуже обмежена.

Крім того, в Україні слід очікувати "стрибків" цін на продукти — зокрема на мʼясо. Зростання цін повʼязано з одночасним підвищенням податків, тарифів на пальне та електроенергію.

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