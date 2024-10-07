Ціни на мʼясо підскочать ще до Нового року - прогноз

Серед причин - зростання цін на пальне, електроенергію і підвищення податків.

https://glavred.net/ukraine/cini-na-m-yaso-pidskochat-shche-do-novogo-roku-prognoz-10603241.html Посилання скопійоване

Ціни на мʼясо - скільки коштуватиме кіло популярного продукту / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Україні слід очікувати "стрибків" цін на продукти — зокрема на мʼясо, розповів у коментарі Комерсант український експерт Андрій Новак. Зростання цін повʼязано з одночасним підвищенням податків, тарифів на пальне та електроенергію.

"Одночасне підвищення цін на електроенергію, пальне та податки – все це впливає на формування ціни в сторону її збільшення. Практично вся продукція, в тому числі аграрна, буде дорожчати, оскільки зросли ключові елементи її собівартості", — пояснив Новак.

відео дня

Враховуючи нинішні цінові пропозиції і популярність продукту, найменше ціни зростуть на курятину.

"Якщо буде підвищений попит на курятину, то ціни зростуть, але мінімально. На цьому ринку у нас досить висока конкуренція, яка не дозволяє ані виробнику, ні торговцю надто піднімати ціну", — сказав він.

А ось ціни на свинину до кінця року можуть підскочити до 12%.

Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

Ціни на продукти - останні новини

Як писав Главред, у 2025 році ціни на цигарки можуть зрости щонайменше на 17% залежно від майбутнього курсу національної валюти. Усе — через перехід у визначенні ставок акцизу з гривні у євро.

За даними НБУ, дорожчання тютюнових виробів продовжує зростати через боротьбу з тіньовим ринком. Також прискорилося зростання цін на фармацевтичні товари, медичне обладнання та продукцію, що, ймовірно, пов’язано з курсом валют.

Нагадаємо, уже з початку жовтня в Україні були започатковані певні нововведення. Зокрема, йдеться про підвищення податків. Зокрема, Главред повідомляв, що через вимогу до провайдерів перейти на загальну систему оподаткування, ризикують серйозно подорожчати послуги інтернет-зв'язку. Провайдери, не секрет, що в більшості випадків працюють як ФОПи.

Напередодні голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що вартість електроенергії для населення наступного року становитиме 6,5-7 гривень, а за 2-3 роки очікується тариф 8-9 гривень. Однак гендиректор Yasno Сергій Коваленко спростував цю заяву та зазначив, ніякого підвищення тарифів на світло не буде.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред