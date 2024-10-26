Рекордні ціни для України: вартість популярного овоча стрімко зростає

Попри зростання ціни, попит на огірки залишається стабільним, хоч і стриманим.

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Ціна на огірки б'є рекорди за останні 7 років / Колаж: Главред, фото: pixabay

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Продавці мають можливість підвищувати ціни на огірки і надалі

Імпортери розглядають можливість закуповувати огірки у Туреччині

В Україні ціни на тепличні огірки продовжують зростати вже третій тиждень. Це відбувається через дефіцит овочів у країні, оскільки у місцевих комбінатах пропозиція огірків дуже обмежена.

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Як повідомили аналітики EastFruit, при цьому попит серед українців на огірки не знижується, а ціна на цей овоч, найімовірніше, зростатиме і далі. Попередньо, огірки у найближчі дні будуть реалізовувати по 80-100 гривень за кілограм.

Це у середньому на 24% дорожче, ніж вкінці попереднього тижня. А якщо порівнювати зі статистикою цін за попередні кілька років - вартість огірків станом на кінець жовтня 2024 року є найвищою за останні 7 років моніторингу.

Що цікаво, імпортери вже готуються масово закуповувати огірки в інших країнах, зокрема Туреччині, щоб компенсувати скорочення пропозицій з українських господарств.

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Зростання цін в Україні - що відомо

Нагадаємо, що в Україні останнім часом значно подорожчали яблука та картопля, проте в Кабміні попередили, що незабаром варто чекати на підвищення і на деякі інші продукти.

Раніше економіст Олег Пендзин розповів Главреду, що картопля зросла у ціні вже майже на 70%, а борщова група на 40-45%. Надалі складно спрогнозувати, наскільки зростуть у вартості ці продукти. Все буде залежати від макроекономічного фінансування та стабільності гривні щодо долара та євро.

Напередодні стало відомо, що яблука зараз пропонуються до продажу в діапазоні 17-25 грн/кг ($0,41-0,61/кг), залежно від сорту, якості та обсягу партії. Це в середньому на 13% дорожче, ніж буквально тиждень тому.

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