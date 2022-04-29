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Дорожче 50 грн за літр: Україну накрив дефіцит палива, в КМУ попередили про стрибок цін

29 квітня 2022, 17:53

В уряді назвали причину відчутного дефіциту пального на АЗС в окремих регіонах України.

АЗС, бензин, паливо
В Україні на АЗС дефіцит палива / УНІАН

Через дефіцит палива місцева влада закликала жителів Києва обмежити поїздки і не пересуватися по місту на особистому автотранспорті без необхідності.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі телемарафону UA.

"У нас на сьогодні інші пріоритети забезпечення пальним, ніж просто забезпечення приїхали городян, і їм потрібно кудись переміщатися. Сьогодні немає проблем з використанням громадського транспорту. З іншого боку, не бачу великої необхідності на сьогоднішній день переміщатися по місту. Ми всіх закликаємо: якщо ви навіть повернулися, будь ласка, по можливості залишайтеся вдома", – сказав він.

Дефіцит палива: що говорять в уряді

Відчутний дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України, що утворився на цьому тижні, пов'язаний з руйнуючими ударами ворога протягом останніх трьох тижнів по паливній інфраструктурі України, проте цей дефіцит буде ліквідований протягом тижня, заявила перший віце-прем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"Протягом наступних семи днів дефіцит буде ліквідовано, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи і зараз ми вирішуємо питання, як максимально швидко ввезти їх на територію України", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Свириденко зазначила, що дана ситуація призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів. "Це пов'язано, перш за все, з більш високою ціною логістики через складні маршрути і використання декількох видів транспорту", - пояснила перший віце – прем'єр.

Говорячи про ситуацію на ринку, вона вказала, що уряд з початку війни через Міненерго, Мінекономіки в щоденному режимі співпрацює з операторами ринку для забезпечення населення і підприємств нафтопродуктами. Були прийняті рішення, що істотно зменшили вплив на економіку різкого подорожчання нафтопродуктів на світових ринках, зокрема, скасовано акциз і знижено ПДВ з 20% до 7%.

Водночас Росія, як країна-агресор, намагається зупинити економіку України створенням штучного дефіциту палива, зазначила Свириденко. І знищення Кременчуцького нафтопереробного заводу, що був основним виробником пального в Україні, а також низки нафтобаз операторів ринку зі значним запасом пального призвели до тимчасового дефіциту, який буде протягом тижня усунутий.

Прогноз подорожчання

У Раді зареєстрували законопроект, який серед іншого повертає акциз на паливо і ПДВ у розмірі 20% (зараз 7%). Це може підняти ціни відразу на 10 - 12 гривень за літр.

Як повідомив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, в такому випадку:

  • бензин коштуватиме 45 гривень за літр (зараз 34,10 гривні);
  • дизельне паливо - 48 гривень за літр (38,70 гривні зараз).

на практиці ціни можуть бути ще вище:

  • бензин по 52 гривні;
  • дизель по 55 гривень за літр.

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Ринок палива в Україні

Як повідомлялося, в даний час ціни на бензин і дизпаливо обмежені урядом в 34,10 грн/л і 38,7 грн/л відповідно. Однак, за оцінками директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, дефіцит палива визначає його реальну ціну на ринку в 40 грн/л і 45 грн/л, незважаючи на встановлення урядом граничних цін.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні змінять формулу розрахунку граничної ціни на бензин. Це буде зроблено так, щоб АЗС знову стало вигідно продавати паливо. У той же час для заправок знизять ставку ПДВ з 20% до 7%.

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АЗС бензин дизтопливо
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