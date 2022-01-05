Подвійний стаж до пенсії: хто з українців зможе піти на відпочинок раніше

Як повідомляють чиновники після 1 січня 2004 року вже в подвійному обсязі українцям зараховується тільки і лише виключно період роботи на посаді.
На пенсію в Україні можна виходить трохи раніше, тому що страховий стаж в деяких випадках може зараховуватися в подвійному розмірі при обчисленні виплат. Про це йдеться у змінах до статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення".
Наприклад, зарахування подвійного страхового стажу мають право люди, які працювали в:
* протичумних і лепрозорних закладах охорони здоров'я;
* психіатричних закладах охорони здоров'я;
* відділеннях та установах, де лікуються особи, заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або хворі на СНІД;
* інфекційних закладах реанімаційних відділень закладів охорони здоров'я.
Крім того, якщо пенсіонер працював у вищезазначених закладах до 1 січня 2004 року, то в подвійному розмірі враховується період його роботи на посаді і страховий стаж.
Але після 1 січня 2004 року вже в подвійному обсязі зараховується лише період роботи на посаді.
Таким чином, робота медичних працівників у венерологічних диспансерах, відділеннях, кабінетах, палатах, які працюють з даними хворими, зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі. Зокрема, для цього потрібно в управління Пенсійного фонду України подати відповідну довідку медзакладу.
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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.
Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.
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