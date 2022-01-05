УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Подвійний стаж до пенсії: хто з українців зможе піти на відпочинок раніше

5 січня 2022, 08:10

Як повідомляють чиновники після 1 січня 2004 року вже в подвійному обсязі українцям зараховується тільки і лише виключно період роботи на посаді.

Гроші, пенсія
Подвійний стаж до пенсії : хто з українців зможе піти на відпочинок раніше / УНІАН

На пенсію в Україні можна виходить трохи раніше, тому що страховий стаж в деяких випадках може зараховуватися в подвійному розмірі при обчисленні виплат. Про це йдеться у змінах до статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Наприклад, зарахування подвійного страхового стажу мають право люди, які працювали в:

* протичумних і лепрозорних закладах охорони здоров'я;

* психіатричних закладах охорони здоров'я;

* відділеннях та установах, де лікуються особи, заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або хворі на СНІД;

Реклама

* інфекційних закладах реанімаційних відділень закладів охорони здоров'я.

Крім того, якщо пенсіонер працював у вищезазначених закладах до 1 січня 2004 року, то в подвійному розмірі враховується період його роботи на посаді і страховий стаж.

Але після 1 січня 2004 року вже в подвійному обсязі зараховується лише період роботи на посаді.

Таким чином, робота медичних працівників у венерологічних диспансерах, відділеннях, кабінетах, палатах, які працюють з даними хворими, зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі. Зокрема, для цього потрібно в управління Пенсійного фонду України подати відповідну довідку медзакладу.

читайте такожХто з українців може достроково піти на пенсію: чиновники дали відповідь

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

Інші новини:

viber
пенсия новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Подвійний стаж до пенсії: хто з українців зможе піти на відпочинок раніше». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп Таро на тиждень 3-9 січня: Близнюкам – подарунки, Терезам - втрати, Козерогам - серйозна розмоваГороскоп Таро на тиждень 3-9 січня: Близнюкам – подарунки, Терезам - втрати, Козерогам - серйозна розмова Купатимуться в грошах: кому зі знаків Зодіаку пощастить зміцнити фінансове становище в Новий рік 2022Купатимуться в грошах: кому зі знаків Зодіаку пощастить зміцнити фінансове становище в Новий рік 2022 Місячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбуванняМісячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбування Чому не потрібно викидати рідину від консервованого горошку та як її використовуватиЧому не потрібно викидати рідину від консервованого горошку та як її використовувати Хто ризикує залишитися без пенсії в 60 років: українцям підвищують пенсійний вікХто ризикує залишитися без пенсії в 60 років: українцям підвищують пенсійний вік
08:10

Подвійний стаж до пенсії: хто з українців зможе піти на відпочинок раніше

08:05

Дикий біль після крапельниць: у Запоріжжі батьки звинуватили лікарів у смерті свого 2-річного синаВідео

07:45

Незабаром ковід стане "новим свинячим грипом"Погляд

07:26

Під Одесою знайшли мертвою цілу сім'ю, зокрема трьох дітей

06:50

Газові протести у Казахстані: президент Токаєв прийняв відставку урядуВідео

Реклама
06:44

Чому у 2022 році Україна не зможе розпрощатися з карантиномПогляд

06:05

Найгарніший зимовий манікюр 2022, який дозволить у мороз і холоднечу виглядати елегантноФото

05:50

Як швидко заспокоїтися у стресовій ситуації: 10 простих способів

05:41

Зима "зламалася": українців попередили про несподівану аномаліюВідео

05:39

Святвечір 2022: привітання в прозі і віршах, чудові картинки до свята

05:10

Гороскоп Таро на 2022 рік: астролог передрекла Рибам найщасливішу долюВідео

04:31

Як пов'язана смертельна доза алкоголю для людини з його настроєм-коментар експерта

04:30

Покращить сон і допоможе травленню: як впливає на організм ромашковий чай

04:14

Ілона Гвоздьова в білизні показала еротичний танець, яким зустрічала свого коханого

03:13

Задушать або табакеркою в скроню: астролог назвав наступника ПутінаВідео

02:26

Як зробити комфортним політ на літаку для малюків - відповідь Комаровського

02:23

Зіркова українська легкоатлетка показала розкішне тіло в трусиках

02:19

Гороскоп Таро для Водоліїв: які зміни на вас чекають в 2022 роціВідео

01:45

Долар піде у відрив? Українцям розповіли, яким буде курс-2022Відео

01:23

Дієтолог розповіла, чи можна "збити" калорійність страв з майонезом

Реклама
00:15

Які "суперпродукти" зміцнюють імунітет - коментар вчених

00:02

В Алмати впровадили НС та комендантську годину: місто закрите, прибуває бронетехнікаВідео

04 січня, вівторок
23:57

Анатолій Анатоліч жорстко пройшовся по концерту російського КВК

23:31

У Радбезі ООН зробили заяву щодо ситуації навколо УкраїниВідео

23:30

Як зараз виглядає "найкрасивіша дівчинка в світі" - 20-річна Тілан Блондо

22:57

Яке харчування допоможе найлегше пережити похмілля - відповідь медиків

22:48

Єрмак поспілкувався із радниками Франції та Німеччини напередодні їхнього візиту до Москви

22:47

Залучите гроші і удачу: від яких речей в будинку потрібно позбутисяВідео

22:31

Прокурор відкликав клопотання щодо арешту Порошенка: у ДБР заперечуютьВідео

22:03

Трагедія на Одещині: загинула сім'я з п'яти осіб

21:47

Весна увірветься в січні: в Україні несподівано потеплішає до +13Відео

21:39

"Лікарі нічого не робили": під Києвом у новорічну ніч померла дівчинка в лікарніВідео

21:17

Протести в Казахстані: в Алмати загострюється ситуація, країна сидить без ІнтернетуВідео

20:45

МОЗ змінило схеми змішування вакцин від коронавірусу

20:39

З кульками і перерізанням стрічки: на Рівненщині влаштували "урочисте відкриття" шкільного туалету

20:34

Як залучити удачу і відлякати біду: прикмети на Різдво Христове 2022Відео

20:27

Купатимуться в грошах: кому зі знаків Зодіаку пощастить зміцнити фінансове становище в Новий рік 2022

19:46

В Україні запровадили нові вимоги щодо стажу для виходу на пенсіюВідео

19:41

На Волині невакцинована від COVID-19 вчителька добилася через суд повернення на роботуВідео

19:15

"На горизонті рідні Карпати": Зеленський вирушив на відпочинок у Буковель з величезним кортежем

Реклама
19:07

Гороскоп на завтра, 5 січня 2022: Близнюкам – помилки, Дівам - надбавка до зарплати, Скорпіонам - розвагиВідео

18:48

Україна для Путіна – кістка в горлі: або проковтне, або задихнеться, втративши їїПогляд

18:46

Ані Лорак дасть концерти в Україні - Кондратюк і Зібров в обуренні

18:33

Свята в січні 2022: скільки відпочиватимуть в Україні

18:30

У Запорізькій області родичі померлої дитини увірвалися в реанімацію лікарні і побили медиківВідео

18:07

Повня в січні 2022: що потрібно зробити в цей день, щоб уберегтися від бідВідео

17:48

Заманив в авто і вивіз за село: під Черкасами чоловік зґвалтував 15-річну дівчинку

17:26

Олег Винник зворушливо привітав свою "таємну дружину" і бек-вокалістку Таюне з Днем народження

17:22

"Будемо діяти рішуче": в ЄС розкритикували Росію за агресію проти УкраїниВідео

17:12

Як приготувати ідеальну кутю на Різдво 7 січня: три дивовижні секретиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти