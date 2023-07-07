Українці скаржаться на "зайві" кубометри в квитанціях за газ: як не переплатити

Українці часто скаржаться, що в платіжках за газ їм дописують "зайві" кубометри палива. Експерти кажуть, що це пов'язано з помилкою клієнтів.

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Зайві "кубометри" в квитанціях пов'язані з помилками споживачів - клієнти / колаж Главред, фото УНІАН

Жителі України часто скаржаться, що в квитанціях за газ їм дописують "зайві" кубічні метри "блакитного" палива. Найчастіше це пов'язано саме з помилкою споживачів – несвоєчасною подачею показань лічильника. Про це повідомили фахівці порталу "ГазПравда".

"Передплатники часто скаржаться, що їм "домальовують" "зайві" кубометри палива, яких вони насправді не споживали. Це може підтвердити і лічильник газу. Щоправда, його свідчення люди часто передають із запізненням, не туди або взагалі не передають. І саме це головна причина некоректних нарахувань у платіжках", - зазначають експерти.

Як правильно передавати показання газового лічильника

Своєчасна передача показань допоможе не переплачувати за газ. Якщо зробити все правильно, платити доведеться виключно за спожиті кубічні метри, а в майбутньому не виникнуть проблеми з перерахунком.

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Далі - показання лічильників передаються з 1-го по 5-е число (включно) кожного місяця. Якщо ж передавати дані навіть 6 числа, то нарахування вже може бути некоректним.

Підвищення комунальних тарифів в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

Крім того, влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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