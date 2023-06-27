В Україні повернули повірку лічильників газу: як не потрапити під штраф

В Україні з 4 червня відновили повірку всіх лічильників на комунальні послуги, в тому числі лічильників газу.

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Неважливо, хто є власником лічильника - побутовий споживач або облгаз / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні з 4 червня 2023 комунальники возоновили повірку всіх лічильників комунальних послуг - в тому числі і лічильників газу. Про це розповіли фахівці профільного порталу "ГазПравда".

Чи можна провести повірку лічильника газу на місці, без його демонтажу?

Можна. Чинними нормативно-правовими актами передбачена така опція, проте право вибирати місце проведення повірки лічильника побутового споживача законодавчо закріплено виключно за облгазом.

Відповідно, співробітники облгазу відповідно до своїх можливостей і з урахуванням економічних факторів і здібностей транспортування можуть вирішувати на місці проведення повірки в стаціонарних або пересувних лабораторіях (а також безпосередньо на місці експлуатації).

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Чи можна перешкодити повірці або не погодитися на демонтаж лічильника?

В Україні передбачена відповідальність клієнта, який перешкоджає співробітникам облгазу здійснити періодичну повірку лічильника або наполягає на проведенні такої повірки за місцем установки без його демонтажу (мотивуючи це тим, що лічильник є його власністю).

Насправді неважливо, хто є власником лічильника - побутовий споживач або облгаз. В обох випадках лічильник газу є потрібно вірити

Які міжповірочні інтервали для лічильників газу?

2 роки для лічильників газу класу 1,0 (клас лічильника вказано в його техніческомпаспорті);

8 років для лічильників газу класу 1,5.

Чинне законодавство поклало обов'язки на проведення періодичної повірки побутових лічильників газу виключно на облгази.

Підвищення комунальних тарифів в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

Крім того, влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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