Українці купують кілограмами: в супермаркетах подорожчали базові продукти

Ціни на деякі продукти в Україні демонструють невтішну для покупців динаміку, бо рухаються здебільшого вгору. Серед них і крупи. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.
Мова йде про гречку та рис. Станом на сьогодні, 17 березня, ціни на ці крупи помітно зросли у порівнянні з середньомісячним показником за попередній місяць.
Як переписали ціни на крупи
Кілограм гречки в українських супермаркетах сьогодні в середньому коштує 54,05 гривні, тоді як у лютому ціна на цю крупу становила менше 50 гривень, а саме 49,85 гривні.
Довгий пропарений рис також подорожчав. 17 березня його середня ціна у супермаркетах становить 51,27 гривні за кілограм проти 49,70 гривень минулого місяця.
Кілограм круглого рису обійдеться українцям ще дорожче. Сьогодні його продають за ціною 61, 27 гривні. У лютому ця крупа коштувала менше - 60,24 гривні.
Нагадаємо, Главред писав, що минулого тижня оптові ціни на овочі в Україні змінювалися нерівномірно. Більшість овочів так званого борщового набору подешевшали, винятком стала лише цибуля.
Раніше повідомлялося, що вартість тепличних продуктів в Україні залежатиме від курсу валют і цін на паливо. Збільшення пропозиції саме українського тепличного продукту очікується в травні. Ціни в цей період мають стати доступнішими.
Напередодні стало відомо, що в Україні почали падати ціни на картоплю. Головною причиною, що провокує зниження вартості, є суттєве збільшення некондиційної продукції на ринку.
