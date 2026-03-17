Українці купують кілограмами: в супермаркетах подорожчали базові продукти

Крупи, які українці часто купують, тепер не такі доступні.

Ціни на крупи в українських супермаркетах зросли

В Україні подорожчали крупи

Гречка і два види рису коштують вже більше 50 гривень за кілограм

Ціни на деякі продукти в Україні демонструють невтішну для покупців динаміку, бо рухаються здебільшого вгору. Серед них і крупи. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

Мова йде про гречку та рис. Станом на сьогодні, 17 березня, ціни на ці крупи помітно зросли у порівнянні з середньомісячним показником за попередній місяць.

Як переписали ціни на крупи

Кілограм гречки в українських супермаркетах сьогодні в середньому коштує 54,05 гривні, тоді як у лютому ціна на цю крупу становила менше 50 гривень, а саме 49,85 гривні.

Довгий пропарений рис також подорожчав. 17 березня його середня ціна у супермаркетах становить 51,27 гривні за кілограм проти 49,70 гривень минулого місяця.

Кілограм круглого рису обійдеться українцям ще дорожче. Сьогодні його продають за ціною 61, 27 гривні. У лютому ця крупа коштувала менше - 60,24 гривні.

Нагадаємо, Главред писав, що минулого тижня оптові ціни на овочі в Україні змінювалися нерівномірно. Більшість овочів так званого борщового набору подешевшали, винятком стала лише цибуля.

Раніше повідомлялося, що вартість тепличних продуктів в Україні залежатиме від курсу валют і цін на паливо. Збільшення пропозиції саме українського тепличного продукту очікується в травні. Ціни в цей період мають стати доступнішими.

Напередодні стало відомо, що в Україні почали падати ціни на картоплю. Головною причиною, що провокує зниження вартості, є суттєве збільшення некондиційної продукції на ринку.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

