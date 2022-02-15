Українці переплачують за курятину на 20% більше, ніж в ЄС: експерти пояснили причини

Курятина в Україні на 20% дорожча, ніж в Європі/ Reuters, УНІАН

В Україні ціни на курятину на 20% більші, ніж у Європі, незважаючи на те, що наша держава займає лідируючі позиції у світі з експорту курятини.

Українські виробники у 2021 році відправили на зовнішні ринки понад 4 мільйони тонн своєї продукції. У січні цього року наша держава посіла шосте місце у топ-10 світових постачальників м’яса курки, пише Delo.ua.

При цьому курятина в Україні коштує набагато дорожче, ніж у країнах Євросоюзу.

Для порівняння, ціни за 1 кілограм курячої тушки в Україні та інших державах станом на зиму 2021-2022 років становили:

в Україні – 2,3 євро (за курсом НБУ станом на 15 лютого 2022 року – 74,33 гривні),

у Польщі – 1,95 євро (63,02 гривні),

в Румунії – 2 євро (64,64 гривні),

в Угорщині – 2,01 євро (64,96 гривні).

За словами експертів, така різниця у цінах ховається у різному ціноутворенні в державах. До прикладу, експерти називають чотири причини, які впливають на різну ціну курячого м’яса в Україні і Польщі.

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1. В Україні дорожче виробництво курятини

В українського виробника йде більше грошей на виробництво цього товару, ніж у поляків. Так, у Польщі великі дотації у сфері аграрного виробництва – 60% витрат компенсує держава, чого немає в Україні, зазначає виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пєндзін.

2. В Україні немає жорстких квот на експорт курятини

При цьому у Польщі працюють жорсткі квоти на експорт продуктів харчування, щоб захистити місцевих виробників.

3. В Україні високий ПДВ для продуктів харчування

У країнах ЄС з січня 2022 року ввели нульову ставку податку на додану вартість для усіх продуктів харчування. Також цього року в Євросоюзі ПДВ на паливо знизили до 5%. При цьому в Україні як на продукти харчування, так і на паливо встановлено ПДВ на рівні 20%. Це робить продукти суттєво дорожчими для кінцевого споживача.

4. В Україні дорожчі корми для тварин

Вплинути на вартість курятини також міг ріст цін на корми, вважають в Українському клубі аграрного бізнесу. Зараз вартість кормів становить 60-70% собівартості виробництва м’яса курки. Ціни на зерно за останні два роки в Україні зросли на 50%. Оскільки фермери на мають дотацій, їм доводиться закладати такі витрати у кінцеву вартість продукції.

Рекордне здорожчання курятини

Раніше повідомлялося, що ціни на курятину в Україні різко зросли. М'ясо птиці подорожчало на рекордні 70% лише за перші два місяці 2022 року. За кілограм філе потрібно віддати понад 122 гривні. Це на 30 гривень дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Також Главред раніше розповідав, як розпізнати неякісне куряче філе. Перш ніж купувати м'ясо, його потрібно уважно оглянути. Якщо в продукті безліч білих волокон, то його ні в якому разі купувати не можна. Зокрема, такі утворення вказують на захворювання м'язів. Також філе з білими смужками на поверхні містить на 224% більше жиру і менше білка, ніж інші частини тушки курки.

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