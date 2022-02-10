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Рекордне подорожчання: ціни на курятину в Україні злетіли на 70%

10 лютого 2022, 10:35
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Експерти пов'язують подорожчання курятини в Україні зі зменшенням поголів'я курей та високими цінами на енергоносії.

курятина
Курятина в Україні різко подорожчала / Reuters

Ціни на курятину в Україні різко зросли. М'ясо птиці подорожчало на рекордні 70% лише за перші два місяці 2022 року.

За даними Мінфіну, за кілограм філе потрібно віддати понад 122 гривні. Це на 30 гривень дорожче, ніж за аналогічний період минулого року, передає Сніданок з 1+1.

У магазинах кілограм стегна коштує понад 100 гривень, а гомілки – майже 70 гривень.

Таке подорожчання експерти пов'язують зі зменшенням поголів'я курей та високими цінами на енергоносії.

Як повідомляв Главред, виконавчий директор Асоціації М'ясної галузі Микола Бабенко прогнозує, що з кінця березня нинішнього року ціни на всі види м'яса підуть вгору. Зокрема, курятина і свинина подорожчають щонайменше на 50%.

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Нагадаємо, з початку року в Україні різко подорожчали овочі та яловичина. Зростання в межах 1% зафіксовано також в цінах на батон, житньо-пшеничний хліб, макаронні вироби, вівсяну і гречану крупу. При цьому середня вартість свинини і курки, навпаки, знизилася.

Також ціни на цукор у лютому в Україні рекордно зросли попри те, що в січні 2022 року ціна на цей продукт впала до 25,78 гривень. У 2021 році цукор став одним з продуктів-рекордсменів за зростанням ціни.

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