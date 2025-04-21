Українці можуть збільшити пенсії на 50%: що для цього потрібно

Держава гарантує чимале підвищення пенсії для деяких громадян.

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Збільшити пенсії в Україні можна самостійно / Колаж: Главред, фото: freepik, УНІАН

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При відтермінуванні виходу на пенсію громадяни збільшують свої пенсійні виплати

Пенсії за власною ініціативою можна збільшити на 50%

В Україні громадянам можуть збільшити пенсійні виплати, якщо вони за власним бажанням відмовляться від виходу на пенсію та продовжать офіційно працювати.

Про це йдеться у 29 статті закону 1058-IV "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування". Якщо людина відмовиться від виходу на пенсію у 60 років, натомість оформить виплати у віці 65 років, то держава гарантуватиме підвищення пенсії, а саме:

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за відтермінування виходу на заслужений відпочинок до п'яти років - 0,5% за кожен місяць;

за відтермінування виходу на пенсію у понад п'яти років - 0,75% за кожен місяць.

Таким чином, якщо виходити на пенсію на 5 років і 7 місяців пізніше, ніж це передбачено в Україні, громадяни отримуватимуть на 50% більші пенсії.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що середній розмір пенсії в Україні з початку 2025 року зріс на 552 гривні, або на 9,5%, і тепер становить 6 341 гривню. Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд України.

Напередодні стало відомо, що деякі українці мають можливість отримувати щомісячну доплату до основної пенсії — понад 1000 гривень. Такі виплати передбачені для пенсіонерів з числа колишніх військовослужбовців, якщо вони утримують непрацездатних членів родини.

Раніше повідомлялося, що після останньої індексації пенсій, середній розмір виплат в Україні становить 6 341 гривні. Однак таку суму отримують не всі пенсіонери.

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Що таке Пенсійне страхування? Пенсійне страхування — вид особистого страхування на підставі відповідного договору між страховиком і дієздатним громадянином, за яким у разі настання пенсійного віку громадянин має право на одержання додаткової пенсії за рахунок сплати страхових внесків. Договір добровільного страхування додаткової пенсії укладається у письмовій формі і засвідчується страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом). Підприємства та організації за рішенням адміністрації і профспілкового комітету, якщо це передбачено колективним договором (угодою), а також колгоспи та інші кооперативні організації за рішенням загальних зборів можуть відшкодовувати працівникам за рахунок власних коштів, призначених для оплати праці, повністю або частково внески, сплачені ними за договорами добровільного страхування додаткової пенсії (ст. 9 Закону України „Про пенсійне забезпечення"), пише Вікіпедія.

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