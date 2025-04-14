Пенсії знову змінилися: скільки тепер отримують українці в різних регіонах

В яких регіонах українці отримують найбільші та найменші пенсії.

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Пенсійний фонд України оголосив нові дані щодо середнього розміру пенсії / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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ПФУ оприлюднив нові дані щодо зростання пенсій Пенсії зростають навіть під час війни, хоча повільно

Середній розмір пенсії в Україні з початку 2025 року зріс на 552 гривні, або на 9,5%, і тепер становить 6 341 гривню. Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд України.

У розрізі регіонів ситуація виглядає наступним чином

Найвищі середні пенсії зафіксовано у Києві — 8 708,03 грн, Донецькій області — 7 813,93 грн, Луганській — 7 314,01 грн, та Дніпропетровській — 7 081,93 грн.

Найменші виплати — у Тернопільській області (4 930,93 грн), Закарпатській (5 174,80 грн) та Чернівецькій (5 100,02 грн).

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Інші області демонструють такі показники

Вінницька — 5 528,93 грн, Волинська — 5 758,11 грн, Житомирська — 5 963,46 грн,

Івано-Франківська — 5 460,41 грн, Київська — 6 670,97 грн, Кіровоградська — 5 736,29 грн,

Львівська — 5 801,97 грн, Миколаївська — 6 082,82 грн, Одеська — 6 146,68 грн,

Полтавська — 6 246,90 грн, Рівненська — 5 805,69 грн, Сумська — 5 809,02 грн,

Харківська — 6 353,52 грн, Херсонська — 5 441,62 грн, Хмельницька — 5 480,69 грн,

Черкаська — 5 628,41 грн, Чернігівська — 5 884,70 грн.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

У доларовому еквіваленті середня пенсія зросла на 15 доларів і сягнула 153 долари.

За даними Держстату, у 1997 році середня пенсія становила 52 гривні. До квітня 2025 року вона зросла у 122 рази. У доларах — у 5,6 раза.

"Пенсії для працюючих пенсіонерів проіндексують уже з квітня. Підвищення торкнеться майже 630 тисяч українців", — заявляв раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Показово, що навіть після початку повномасштабного вторгнення, попри складну економічну ситуацію, середній розмір пенсії продовжує зростати, хоч і повільно.

Пенсії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні категорія громадян має можливість дострокового виходу на пенсію. Цим правом можуть скористатися багатодітні матері.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Також з 1 квітня 2025 року Пенсійний фонд автоматично перераховуватиме пенсії тим, хто після попереднього перерахунку продовжував працювати і набув 24 місяці страхового стажу до 1 березня. Перерахунок також зроблять тим, у кого минуло два роки з моменту призначення чи попереднього перерахунку, навіть якщо стаж менший.

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Що таке Пенсійний фонд України? Пенсійний фонд України — центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного забезпечення, проводить збір, накопичення та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, повідомляє "Вікіпедія".

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