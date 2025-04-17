Додаткові 1000 грн щомісяця: хто з пенсіонерів отримає надбавку до пенсії

Що треба знати про додаткові виплати:
- Доплата надається за умови утримання непрацездатних членів родини, які не отримують інших державних виплат
- Розмір доплати становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
- Надбавка нараховується з першого числа місяця, наступного за місяцем подання заяви та необхідних документів
Деякі українці мають можливість отримувати щомісячну доплату до основної пенсії — понад 1000 гривень. Такі виплати передбачені для пенсіонерів з числа колишніх військовослужбовців, якщо вони утримують непрацездатних членів родини. Це передбачено законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
Відповідно до статті 16, надбавка надається тим, хто не працює й має на утриманні родичів, які не отримують пенсію, державну допомогу або виплати по інвалідності.
Надбавка не сумується з іншими державними виплатами — якщо є декілька підстав, людина має обрати лише одну: або пенсію, або допомогу, або надбавку на конкретного члена родини.
Розмір такої доплати — 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На початку 2025 року ця сума становить 2361 грн, а доплата — приблизно 1180 грн за кожного непрацездатного родича.
До непрацездатних членів родини зараховуються, зокрема, діти до 18 років або діти з інвалідністю, якщо статус інвалідності був наданий до повноліття. Надбавку нараховують з першого числа місяця після подачі відповідної заяви та документів.
Виплати пенсій в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, середній розмір пенсії в Україні з початку 2025 року зріс на 552 гривні, або на 9,5%, і тепер становить 6 341 гривню. Пенсійний фонд України розповів, скільки тепер отримують українці в різних регіонах.
Також нещодавно повідомлялося, кого з пенсіонерів чекає бонусна надбавка до виплат. Деяких літніх людей у 2025 чекає приємний сюрприз.
Водночас розповідалося, кому в Україні платитимуть копійки у 2025 році. При 15 роках стажу та середній зарплаті 4830 грн, пенсія може скласти лише 794 гривні.
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Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (№ 2262-XII від 09.04.1992) - що відомо
Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (№ 2262-XII від 09.04.1992) - основний нормативно-правовий акт, який регулює пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, а також деяких інших категорій осіб та членів їх сімей:
- Види пенсій: за вислугу років, по інвалідності, у разі втрати годувальника.
- Умови призначення: стаж служби, вік, причини звільнення, інвалідність тощо.
- Розмір пенсій: залежить від грошового забезпечення, вислуги років, групи інвалідності. Встановлює мінімальні та максимальні розміри, надбавки (наприклад, за непрацездатних членів сім'ї).
- Порядок призначення та виплати: визначає органи, процедуру подання документів та виплати пенсій.
- Перерахунок пенсій: передбачає можливість перегляду розміру пенсій при зміні грошового забезпечення.
- Пенсійне забезпечення членів сімей: визначає права на пенсію у разі втрати годувальника.
Є основним законодавчим актом у сфері пенсійного забезпечення військових та прирівняних до них осіб в Україні. Постійно оновлюється.
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