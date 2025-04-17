Додаткові 1000 грн щомісяця: хто з пенсіонерів отримає надбавку до пенсії

Деякі українські пенсіонери можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії у розмірі понад 1000 гривень.

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Яким українцям платитимуть більше / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що треба знати про додаткові виплати:

Доплата надається за умови утримання непрацездатних членів родини, які не отримують інших державних виплат

Розмір доплати становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

Надбавка нараховується з першого числа місяця, наступного за місяцем подання заяви та необхідних документів

Деякі українці мають можливість отримувати щомісячну доплату до основної пенсії — понад 1000 гривень. Такі виплати передбачені для пенсіонерів з числа колишніх військовослужбовців, якщо вони утримують непрацездатних членів родини. Це передбачено законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Відповідно до статті 16, надбавка надається тим, хто не працює й має на утриманні родичів, які не отримують пенсію, державну допомогу або виплати по інвалідності.

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Надбавка не сумується з іншими державними виплатами — якщо є декілька підстав, людина має обрати лише одну: або пенсію, або допомогу, або надбавку на конкретного члена родини.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Розмір такої доплати — 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На початку 2025 року ця сума становить 2361 грн, а доплата — приблизно 1180 грн за кожного непрацездатного родича.

До непрацездатних членів родини зараховуються, зокрема, діти до 18 років або діти з інвалідністю, якщо статус інвалідності був наданий до повноліття. Надбавку нараховують з першого числа місяця після подачі відповідної заяви та документів.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, середній розмір пенсії в Україні з початку 2025 року зріс на 552 гривні, або на 9,5%, і тепер становить 6 341 гривню. Пенсійний фонд України розповів, скільки тепер отримують українці в різних регіонах.

Також нещодавно повідомлялося, кого з пенсіонерів чекає бонусна надбавка до виплат. Деяких літніх людей у 2025 чекає приємний сюрприз.

Водночас розповідалося, кому в Україні платитимуть копійки у 2025 році. При 15 роках стажу та середній зарплаті 4830 грн, пенсія може скласти лише 794 гривні.

Більше економічних новин:

Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (№ 2262-XII від 09.04.1992) - що відомо Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (№ 2262-XII від 09.04.1992) - основний нормативно-правовий акт, який регулює пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, а також деяких інших категорій осіб та членів їх сімей: Види пенсій: за вислугу років, по інвалідності, у разі втрати годувальника.

за вислугу років, по інвалідності, у разі втрати годувальника. Умови призначення: стаж служби, вік, причини звільнення, інвалідність тощо.

стаж служби, вік, причини звільнення, інвалідність тощо. Розмір пенсій: залежить від грошового забезпечення, вислуги років, групи інвалідності. Встановлює мінімальні та максимальні розміри, надбавки (наприклад, за непрацездатних членів сім'ї).

залежить від грошового забезпечення, вислуги років, групи інвалідності. Встановлює мінімальні та максимальні розміри, надбавки (наприклад, за непрацездатних членів сім'ї). Порядок призначення та виплати: визначає органи, процедуру подання документів та виплати пенсій.

визначає органи, процедуру подання документів та виплати пенсій. Перерахунок пенсій: передбачає можливість перегляду розміру пенсій при зміні грошового забезпечення.

передбачає можливість перегляду розміру пенсій при зміні грошового забезпечення. Пенсійне забезпечення членів сімей: визначає права на пенсію у разі втрати годувальника. Є основним законодавчим актом у сфері пенсійного забезпечення військових та прирівняних до них осіб в Україні. Постійно оновлюється.

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