Кінець бюрократії: що зміниться для отримувачів соцвиплат після 1 липня

Читайте в матеріалі:
- Хто тепер відповідатиме за адміністрування соцвиплат
- Де можна буде оформити соціальну допомогу
- Як цифровізація вплине на швидкість отримання виплат
З 1 липня 2025 року адміністрування соціальних виплат в Україні переходить до Пенсійного фонду України. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.
Отримувачі соціальної допомоги не відчують змін у порядку виплат — усі, хто має на них право, отримуватимуть кошти у звичному режимі. Зміни стосуватимуться лише внутрішніх процедур адміністрування.
Крім того, буде розширено мережу точок, де можна оформити виплати. Окрім ЦНАПів і працівників місцевих рад, заявки прийматимуть у сервісних центрах ПФУ, що зробить послугу більш доступною.
Також, завдяки повній цифровізації процесів, розгляд заявок та нарахування допомог значно пришвидшаться.
"ПФУ, який володіє однією з найпотужніших ІТ-систем серед держорганів, забезпечить швидшу обробку даних", — зазначають у відомстві.
Раніше процес адміністрування був довгим і паперовим: органи соцзахисту формували відомості на районному і обласному рівнях, які потім передавали на державний рівень, після чого дані поверталися назад для виплат через банки. Це спричиняло затримки та накопичення заборгованостей.
З 1 липня цей механізм замінить цифрова система: заявки, подані через ЦНАП, місцеві ради або сервісні центри ПФУ, одразу надходитимуть на онлайн-обробку до Пенсійного фонду, а виплати напряму зараховуватимуться на банківські картки отримувачів. Така цифровізація допоможе пришвидшити облік заявок та ліквідувати борги.
Комунальні тарифи в Україні - новини
Нагадаємо, Главред писав, що частині громадян України доведеться значно більше платити за комунальні послуги - в окремих випадках суми можуть зрости утричі.
Раніше економіст попереджав, що тарифи на комунальні послуги в Україні не планують підвищувати. Однак, російські обстріли по енергетичній інфраструктурі можуть внести свої корективи.
Напередодні повідомлялося, що в Україні за рік суттєво зросла вартість деяких комунальних послуг. Найбільш суттєво здорожчала електроенергія – на 63,6%. На другому місці квартплата – плюс 17,9%. Вартість вивезення сміття за останній рік підскочила на 10,5%.
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Пенсійний фонд України (ПФУ)
Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.
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