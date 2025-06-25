Кінець бюрократії: що зміниться для отримувачів соцвиплат після 1 липня

Пенсійний фонд України з 1 липня починає адмініструвати соцвиплати для швидшої та ефективнішої обробки заявок.

https://glavred.net/economics/konec-byurokratii-chto-izmenitsya-dlya-poluchateley-socvyplat-posle-1-iyulya-10676408.html Посилання скопійоване

Завдяки новій системі Пенсійний фонд оброблятиме заявки онлайн / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Читайте в матеріалі:

Хто тепер відповідатиме за адміністрування соцвиплат

Де можна буде оформити соціальну допомогу

Як цифровізація вплине на швидкість отримання виплат

З 1 липня 2025 року адміністрування соціальних виплат в Україні переходить до Пенсійного фонду України. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Отримувачі соціальної допомоги не відчують змін у порядку виплат — усі, хто має на них право, отримуватимуть кошти у звичному режимі. Зміни стосуватимуться лише внутрішніх процедур адміністрування.

відео дня

Крім того, буде розширено мережу точок, де можна оформити виплати. Окрім ЦНАПів і працівників місцевих рад, заявки прийматимуть у сервісних центрах ПФУ, що зробить послугу більш доступною.

Також, завдяки повній цифровізації процесів, розгляд заявок та нарахування допомог значно пришвидшаться.

"ПФУ, який володіє однією з найпотужніших ІТ-систем серед держорганів, забезпечить швидшу обробку даних", — зазначають у відомстві.

Раніше процес адміністрування був довгим і паперовим: органи соцзахисту формували відомості на районному і обласному рівнях, які потім передавали на державний рівень, після чого дані поверталися назад для виплат через банки. Це спричиняло затримки та накопичення заборгованостей.

З 1 липня цей механізм замінить цифрова система: заявки, подані через ЦНАП, місцеві ради або сервісні центри ПФУ, одразу надходитимуть на онлайн-обробку до Пенсійного фонду, а виплати напряму зараховуватимуться на банківські картки отримувачів. Така цифровізація допоможе пришвидшити облік заявок та ліквідувати борги.

Комунальні тарифи в Україні - новини

Нагадаємо, Главред писав, що частині громадян України доведеться значно більше платити за комунальні послуги - в окремих випадках суми можуть зрости утричі.

Раніше економіст попереджав, що тарифи на комунальні послуги в Україні не планують підвищувати. Однак, російські обстріли по енергетичній інфраструктурі можуть внести свої корективи.

Напередодні повідомлялося, що в Україні за рік суттєво зросла вартість деяких комунальних послуг. Найбільш суттєво здорожчала електроенергія – на 63,6%. На другому місці квартплата – плюс 17,9%. Вартість вивезення сміття за останній рік підскочила на 10,5%.

Читайте також:

В Україні стрімко зросла ціна на "солодкий продукт": де ще його можна купити дешевше

Борги за газ нізвідки: чому українцям нараховують більше, ніж спожито

Українцям нададуть знижку 25% на комуналку: хто має право і як оформити Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред