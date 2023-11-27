Українців змусять розщедритися по третій платіжці за газ: що сталося

Найближчим часом в Україні планують ввести третю платіжку за газ. Нова квитанція буде приходити за утримання внутрішньобудинкових мереж.

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Тепер окремо українцям доведеться платити ще й за утримання внутрішньобудинкових газових мереж / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Найближчим часом в Україні планується ввести ще одну, третю за рахунком, квитанцію за газ. Як повідомляє портал "ГазПравда", Нова платіжка буде приходити за утримання внутрішньобудинкових мереж.

Справа в тому, що раніше плата за це була включена в єдину платіжку за газ, тому багато українців навіть не знали про таку послугу. Причому, на жаль, достовірно невідомо, чи виконували облгази належним чином свої зобов'язання щодо утримання в робочому стані внутрішніх газових мереж, димо - і вентиляційних каналів, а також спеціального обладнання в багатоквартирних і приватних будинках.

Останні три роки українці почали отримувати дві платіжки за газ - одну за його постачання, другу - за доставку (Розподіл) газу. Але з нових тарифів облгазів на доставку газу виключили плату за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. І поступово скінчився термін дії нормативно-правових актів, які зобов'язували облгази своїм коштом проводити техобслуговування в житлових будинках на періодичній основі.

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Тепер відповідальність за експлуатацію та утримання в робочому стані внутрішніх газових мереж, котлів, газових бойлерів, колонок, справності вентиляції в приміщенні на осіб, які найбільш зацікавлені в їх безаварійній роботі, покладена на їх власників.

Тобто:

у багатоквартирному будинку мережею спільної власності в зоні спільного використання - на співвласників багатоповерхівки;

у приватному житловому будинку і безпосередньо в квартирах - на їх господаря.

Законодавство надало право власнику вибирати організацію, яка виключно на договірних умовах і на платній основі буде здійснювати роботи з техобслуговування у внутрішньобудинкових газових системах ‒ це може бути як місцевий облгаз, так і інші організації, які отримали на це дозволи.

Таким чином власник буде розуміти, за що саме він буде платити кошти і зможе контролювати виконання договірних зобов'язань виконавця то.

Скільки і як потрібно буде платити за газ?

Комісія з регулювання ринку енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) зараз завершує потрібні бюрократичні кроки: затверджує зразок типового договору приєднання зі співвласниками і встановлює граничні тарифи на обслуговування мереж. Згідно із законом, регулятор повинен зробити це до 5 грудня. Документи набирають чинності відразу після оприлюднення.

Спочатку НКРЕКП повинна встановити граничні ціни, тобто максимально можливі, дорожче яких послуга коштувати не може. Вартість робіт оцінить надавач послуги.

Це питання також обговорюється, проте третього рахунку, швидше за все, не буде. Оскільки роботи будуть виконуватися раз в три або п'ять років, то ділити цю суму помісячно не доцільно.

"Якщо взяти умовні 3 тисячі гривень на будинок і поділити їх на всі квартири, то вийде близько 300 гривень. Тобто в місяць споживач мав би платити 8-10 гривень. В такому випадку доведеться більше віддати за банківські послуги і доставку рахунків. Є ідея зробити єдиний платіж раз в три або п'ять років за фактом виконаних робіт. Тобто облгаз або інша структура проводить технічне обслуговування, надає акт виконаних робіт, клієнт бачить результат і тоді платить", - такий коментар дав порталу "Економічна правда"на газовому ринку.

Крім того, в законодавстві є застереження, що в разі незабезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж в будинку розподіл природного газу припиняється.

Поставки газу в Україні

Раніше у "Нафтогазі" розповіли, як не переплатити за зайві "Куби" в квитанціях. Деяким приходять платіжки за газ із завищеними показаннями. Як кажуть у "Нафтогазі", клієнти не передають або невчасно передають дані з лічильників.

Також у "Нафтогазі" відповіли, чому доводиться переплачувати за газ. В Україні деякі споживачі платять за доставку газу більше, ніж могли б.

Нагадавши, у "Нафтогазі" розповіли, чи вистачить в Україні газу на опалювальний сезон-2023. В Україні достатньо запасів газу, щоб пройти опалювальний сезон 2023-2024. На сьогодні накопичено 15,75 млрд кубометрів газу, повідомили в компанії.

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