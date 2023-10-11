У "Нафтогазі" розповіли, чи вистачить в Україні газу на опалювальний сезон-2023

В Україні достатньо запасів газу, щоб пройти опалювальний сезон 2023-2024. На сьогодні накопичено 15,75 млрд кубометрів газу, повідомляють у "Нафтогазі".

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На даний момент вже накопичено 15,75 млрд кубометрів газу, кажуть чиновніки / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні запаси газу достатні для проходження опалювального сезону 2023/2024. Про це заявив голова правління держкомпанії "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв'ю порталу "Лівий берег".

За його словами, Кабмін України поставив завдання накопичити 14,7 млрд кубометрів газу. А на даний момент вже накопичено 15,75 млрд кубометрів газу.

"Нафтогаз навіть перевиконав план. На сьогодні вже є 15,75 млрд кубометрів газу. І до зими очікуємо перетнути позначку 16 млрд кубів. Чи достатньо цього? Адже цифри в мільярдах кубометрів не завжди зрозумілі людям. Я повинен запевнити, що такі показники абсолютно достатні, щоб впевнено пройти зиму. Також ми продовжимо свій видобуток газу", - розповів Чернишов.

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Як каже чиновник, зараз в Україні накопичили набагато більше газу, ніж у минулому.

"Є дві складові результату. Перша і найважливіша - збільшення видобутку українського газу. Завдяки групі "Нафтогаз" вона поступово зростала. Ми виходимо на позначку +7%, якщо порівнювати з попереднім роком. Також мушу зазначити, що вдалося забезпечити умови та допомогти видобутку приватними компаніями, які не могли експортувати вільний ресурс. Нафтогаз виходив на ринок закупівель, щоб надати можливість цим компаніям видобувати і залишатися ліквідними. І другий фактор - додатковий обсяг газу від зберігання нерезидентами. Нам вдалося залучити їх, що є важливим результатом", ‒ пояснив Чернишов.

Відключення електроенергії в Україні

В Україні затвердили план дій на випадок блекаутів. Спираючись на минулорічний досвід, вже підготовлено план дій у разі довготривалих відключень електроенергії, повідомив Клименко.

Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що тривалість графіків відключень світла у разі атак РФ на енергетичні об'єкти залежить від того, яким в цей день буде споживання.

При цьому шість категорій українців будуть зі світлом навіть у разі блекаута. Міністерство енергетики створить спеціальну базу даних вразливих споживачів.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що серйозні проблеми зі світлом та опаленням можуть виникнути в Києві та Одесі, напружена ситуація загрожує Кременчуку, Житомиру, Кропивницькому та Запоріжжю. У зоні ризику і прифронтові міста.

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