Чому доводиться переплачувати за газ: у "Нафтогазі" відповіли

В Україні деякі споживачі платять за доставку газу більше, ніж могли б. У "Нафтогазі" розповіли, чому це відбувається

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Як кажуть чиновники, якщо інформація про обсяги спожитого газу не надходить - облгаз самостійно робить розрахунки / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні деякі споживачі платять за доставку "блакитного палива" більше, ніж могли б. Про це говориться в поясненні НАК "Нафтогаз України".

Справа в тому, що розрахунок суми до оплати за доставку проводиться на основі даних від облгазу, які йому зобов'язані передавати споживачі.

Як кажуть чиновники, якщо інформація про обсяги спожитого газу не надходить – облгаз самостійно здійснює розрахунки.

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У "Нафтогазі" зазначають ‒ у разі якщо показання лічильника не були передані або передані не в обов'язковий термін, то розрахунок суми до оплати за постачання газу здійснюється розрахунковим способом. Чи то пак обсяги спожитого газу визначаються на основі місячного обсягу споживання за аналогічний період минулого року. Ось тому цифри в квитанціях відрізняються від фактичних, пояснюють чиновники.

При цьому кожен споживач може самостійно розрахувати вартість доставки газу. Для цього обсяг споживання блакитного палива в минулому році потрібно помножити на тариф на розподіл газу. Вийшло число слід розділити на дванадцять – і вийде розмір щомісячного платежу.

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