У "Нафтогазі" розповіли, як не переплатити за зайві "куби" в квитанціях:

Деяким громадянам України приходять платіжки за газ із завищеними показаннями споживання. Найчастіше це відбувається через те, що споживач не передав або невчасно передав показання лічильника (кожен місяць з 28-е по 5-е число) - навіть якщо в будинку або квартирі ніхто не живе. Таке роз'яснення дали в державній компанії "Нафтогаз України".
"Перевірили зафіксовані клієнткою обсяги спожитого газу. Виявилося, що з травня по серпень вона не передавала показання лічильника, тому що тимчасово переїхала з сім'єю з Києва на захід країни", – відзначили в компанії.
Фахівці нагадали - якщо споживач не передав дані з лічильника, плату йому нарахують на основі місячного обсягу споживання за аналогічний період минулого року. Тобто клієнтці зарахували за серпень-2023 кількість кубометрів, які були використані в серпні-2022.
У таких випадках цифри в платіжці можуть бути істотно більше, ніж фактичне споживання. Для того, щоб цього не сталося, потрібно вчасно передавати показання лічильників. При цьому приймаються дані навіть з нульовим споживанням.
"Якщо Ви тимчасово не проживаєте в будинку і не користувалися газом, передавайте щомісяця фактичні постійні свідчення", – пояснили чиновники "Нафтогазу".
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