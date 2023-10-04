У "Нафтогазі" розповіли, як не переплатити за зайві "куби" в квитанціях:

Деяким приходять платіжки за газ із завищеними показаннями. Як кажуть у "Нафтогазі", клієнти не передають або невчасно передають дані з лічильників.

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У "Нафтогазі" нагадали про важливість передачі показників газових лічильників / колаж Главред, фото УНІАН

Деяким громадянам України приходять платіжки за газ із завищеними показаннями споживання. Найчастіше це відбувається через те, що споживач не передав або невчасно передав показання лічильника (кожен місяць з 28-е по 5-е число) - навіть якщо в будинку або квартирі ніхто не живе. Таке роз'яснення дали в державній компанії "Нафтогаз України".

"Перевірили зафіксовані клієнткою обсяги спожитого газу. Виявилося, що з травня по серпень вона не передавала показання лічильника, тому що тимчасово переїхала з сім'єю з Києва на захід країни", – відзначили в компанії.

Фахівці нагадали - якщо споживач не передав дані з лічильника, плату йому нарахують на основі місячного обсягу споживання за аналогічний період минулого року. Тобто клієнтці зарахували за серпень-2023 кількість кубометрів, які були використані в серпні-2022.

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У таких випадках цифри в платіжці можуть бути істотно більше, ніж фактичне споживання. Для того, щоб цього не сталося, потрібно вчасно передавати показання лічильників. При цьому приймаються дані навіть з нульовим споживанням.

"Якщо Ви тимчасово не проживаєте в будинку і не користувалися газом, передавайте щомісяця фактичні постійні свідчення", – пояснили чиновники "Нафтогазу".

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