Українців змусять платити більше за електроенергію: в НБУ пояснили зростання тарифів

В Україні прогнозують зростання цін на електроенергію / УНІАН

В Україні прогнозується нове зростання тарифів на електричну енергію для побутових споживачів.

Ціни на електрику будуть збільшуватися, йдеться в прогнозі Нацбанку Інфляційний звіт (жовтень 2021 року).

Експерти регулятора вважають, що подорожчання електроенергії прогнозується на 20-25% щорічно.

У НБУ підкреслили, що зростання цін на електроенергію обумовлене необхідністю приведення економічно обґрунтованого рівня, а також для усунення дисбалансів у секторі.

У матеріалі пояснюється, що адміністративна інфляція залишатиметься найвищою серед складових ІСЦ, незважаючи на фіксацію тарифів на газ і електроенергію для населення до травня 2022 року.

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"Тарифи на електроенергію зростатимуть високими темпами (20-25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів в енергосекторі", - додали в Нацбанку.

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Зростання ЖКГ-тарифів в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що відповідно до прогнозу Кабінету Міністрів, в Україні прогнозується зростання тарифів на комунальні послуги.

ЖКГ-послуги в Україні дорожчатимуть щороку, однак розмір зміни цін буде різним.