Українців змусять платити більше за електроенергію: в НБУ пояснили зростання тарифів

Тарифи на електроенергію зростатимуть високими темпами, кажуть у Нацбанку.
В Україні прогнозується нове зростання тарифів на електричну енергію для побутових споживачів.
Ціни на електрику будуть збільшуватися, йдеться в прогнозі Нацбанку Інфляційний звіт (жовтень 2021 року).
Експерти регулятора вважають, що подорожчання електроенергії прогнозується на 20-25% щорічно.
У НБУ підкреслили, що зростання цін на електроенергію обумовлене необхідністю приведення економічно обґрунтованого рівня, а також для усунення дисбалансів у секторі.
У матеріалі пояснюється, що адміністративна інфляція залишатиметься найвищою серед складових ІСЦ, незважаючи на фіксацію тарифів на газ і електроенергію для населення до травня 2022 року.
"Тарифи на електроенергію зростатимуть високими темпами (20-25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів в енергосекторі", - додали в Нацбанку.
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Зростання ЖКГ-тарифів в Україні
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що відповідно до прогнозу Кабінету Міністрів, в Україні прогнозується зростання тарифів на комунальні послуги.
ЖКГ-послуги в Україні дорожчатимуть щороку, однак розмір зміни цін буде різним.