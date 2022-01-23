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Українців попередили про різке подорожчання картоплі

23 січня 2022, 11:55

Уже в середині весни або навіть на її початку ціна на картоплю стрімко піде вгору.

Картопля
Українців попередили про різке подорожчання картоплі / УНІАН

Торік в Україні зібрали високий урожай картоплі. Це призвело до того, що ціни на цей овоч тримаються на низькому рівні. Однак через те, що велика кількість картоплі, закладеної на зберігання, була поганої якості, вже навесні її вартість може різко підскочити, заявив очільник проєкту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорев.

Як повідомляє agrotimes, з початку 2022 року вже помітно подорожчали овочі борщового набору – морква, цибуля, буряк. Єдиний овоч, який коштує дешевше, ніж торік, це картопля. Оптові ціни на неї тримаються на рівні 4,5 гривні за кілограм.

Однак, на думку експерта, вже в середині весни або навіть на її початку ціна на картоплю стрімко піде вгору.

З дефіцитом овоча це пов'язано не буде. Головна причина те, що неякісну картоплю заклали на зберігання разом з якісною. А це означає, що остання незабаром почне псуватися теж. Збережеться в пристойному вигляді тільки невелика частина картоплі, тому її вартість почнуть підвищувати до відміток навіть вищих, ніж були весною 2021 року.

"З більшою ймовірністю вже до середини весни 2022 року на внутрішньому ринку України цінники на картоплю стандартної якості мають всі шанси перевищити показники 2021 року", - заявив Хорев.

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Раніше йшлося про те, що в Україні рекордно піднялися ціни на продукти. Деякі подорожчали на 20-30%. Зокрема, огірки вже коштують по 90 грн/кг, томати по 50-60 грн/кг, буряк по 15 грн/кг, білокачанна капуста по 20 грн/кг, морква і цибуля по 13 грн / кг. У Держстаті підрахували, що за рік овочі подорожчали в 2,5 рази.

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