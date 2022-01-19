Ціни на вершкове масло рекордно підскочили: у чому причина

Україна багато продукту відправляє на експорт.
Вартість вершкового масла на ринках і в магазинах України сильно зросла.
Економісти дають невтішний прогноз і стверджують, що ціна найближчим часом тільки зростатиме, повідомляє ТСН.
За словами експертів, причина зростання вартості – в активному експорті. Так, у грудні найбільше вітчизняного вершкового масла продали у такі країни:
- Казахстан,
- Молдова,
- Азербайджан,
- Грузія,
- Ізраїль.
Загалом лише за грудень 2021 року з України вивезли понад 1,5 тисячі тонн вершкового масла.
За прогнозами економістів, вартість продукту зростатиме до того часу, поки не стане вигідно завозити вершкове масло з-за кордону.
Наскільки подорожчало вершкове масло
Згідно з даними Держслужби статистики України, за 2021 рік ціни на вершкове масло зросли на 13,8%. Минулого року середня вартість продукту в Україні (жирністю 72,5%) зросла з 44,44 грн за 200-грамову пачку до 50,59 грн.
Зараз найбільш бюджетна пропозиція вершкового масла становить 39,99 грн за упаковку, а найдорожче – 59,80 грн.
Раніше повідомлялося, що у Україні в торгових мережах ціна за літр соняшникової олії вітчизняного виробництва майже зрівнялася з ціною за літр імпортного оливкової.
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