Ціни на вершкове масло рекордно підскочили: у чому причина

В Україні рекордно подорожчало вершкове масло / Pixabay, УНІАН

Вартість вершкового масла на ринках і в магазинах України сильно зросла.

Економісти дають невтішний прогноз і стверджують, що ціна найближчим часом тільки зростатиме, повідомляє ТСН.

За словами експертів, причина зростання вартості – в активному експорті. Так, у грудні найбільше вітчизняного вершкового масла продали у такі країни:

Казахстан,

Молдова,

Азербайджан,

Грузія,

Ізраїль.

Загалом лише за грудень 2021 року з України вивезли понад 1,5 тисячі тонн вершкового масла.

За прогнозами економістів, вартість продукту зростатиме до того часу, поки не стане вигідно завозити вершкове масло з-за кордону.

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Наскільки подорожчало вершкове масло

Згідно з даними Держслужби статистики України, за 2021 рік ціни на вершкове масло зросли на 13,8%. Минулого року середня вартість продукту в Україні (жирністю 72,5%) зросла з 44,44 грн за 200-грамову пачку до 50,59 грн.

Зараз найбільш бюджетна пропозиція вершкового масла становить 39,99 грн за упаковку, а найдорожче – 59,80 грн.

Раніше повідомлялося, що у Україні в торгових мережах ціна за літр соняшникової олії вітчизняного виробництва майже зрівнялася з ціною за літр імпортного оливкової.

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