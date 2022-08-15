Курс залежатиме від подій на фронті: експерт назвав граничну ціну долара в серпні

Долар, курс валют / скріншот, УНІАН

Курс долара в Україні стабілізувався, а новий робочий тиждень може стати для нього визначальним у серпні.

В інтерв'ю "Телеграф"економічний експерт Олександр Охріменко зазначив, що нинішній курс в 40 гривень в цілому влаштовує всіх, особливого ажіотажу зараз не прогнозується.

"Разом з тим є два основні чинники, які можуть зрушити курс - це зведення з фронту і приплив валюти, або ж навпаки стрибок попиту. Але оскільки справжній приплив валюти від експорту почнеться не раніше вересня, поки основним фактором впливу на курс залишається фронтова ситуація", - пояснив експерт.

Експерт спрогнозував, що якщо особливих змін на фронті не буде, курс долара швидше за все залишиться в серпні в межах 40-41 гривні.

Нагадаємо, раніше глава Нацбанку Кирило Шевченко розповів, що в Україні не вдається вирівняти офіційний і готівковий курс долара через валютні обмеження.

За його словами, реакція готівкового курсу після підвищення фіксованого до 36,56 гривень за долар була очікуваною. Зокрема, вона була ситуативною і мала психологічне забарвлення, яке підігрівалося спекуляціями.

Як повідомляв Главред, економічний експерт Данило Монін вважає, що в серпні не очікується зміцнення гривні, навпаки, Долар може злетіти вгору. Але економічний експерт вважає, що в серпні курс вдасться утримати на рівні 40 грн/Долар.

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