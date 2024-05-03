Українцям роздадуть гроші на поправку здоров'я: хто може розраховувати на допомогу

Українське законодавство в досить чіткому формулюванні передбачає матеріальну допомогу на оздоровлення для працівників бюджетних установ.

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Як отримати гроші на оздоровлення: кому вони належать / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та УНІАН

Українські закони передбачають матеріальну допомогу на оздоровлення для працівників бюджетних установ, яка фінансується з фонду оплати праці та розраховується як частина щорічної оплачуваної відпустки. Портал "Обозрєватель" розповів, які діють правила щодо оздоровчих виплат у 2024 році.

Повідомляється, що матеріальну допомогу на оздоровлення можуть отримати такі категорії працівників:

державні службовці;

посадові особи місцевого самоврядування;

педагогічний персонал;

працівники медичних і фармацевтичних закладів;

бібліотекарі;

працівники будинків культури та музеїв.

Як кажуть чиновники, допомога фінансується з фонду оплати праці, тому її розмір прирівнюється до зарплати. Нинішнього року на неї нараховується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

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Крім того, умови отримання цієї допомоги визначаються нормативною базою і різняться для різних категорій співробітників. Її надають у межах фонду оплати праці та планують заздалегідь, включаючи її до кошторису установ і підприємств.

Державна служба України з питань праці Держпраці реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсації та інших компенсаційних послуг, а також у сфері охорони праці, охорони здоров'я.

Також працівники бюджетних установ отримують допомогу в розмірі не більш як один посадовий оклад раз на рік під час щорічної відпустки. Однак для держслужбовців і службовців органів місцевого самоврядування розмір цієї допомоги пропорційний середньомісячній зарплаті.

Виплата пенсій в Україні

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть отримати додаткові надбавки до своїх виплат, залежно від віку та стажу роботи. Наприклад, пенсіонери віком 70 років отримують 300 гривень надбавки, 75-річні - 456 гривень, а 80-річні - 570 гривень. Надбавки надаються тим пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Також деяким українським пенсіонерам можуть припинити нараховувати виплати. Це стосується тих, хто отримує пенсію на картку, але не знімає з неї гроші протягом півроку. Така сама ситуація може статися з виплатами через відділення "Укрпошти", якщо пенсіонер півроку не приходить по пенсію.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

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