Українцям загрожує новий дефіцит палива на АЗС: названа причина і терміни

Українців попередили про ризики нової кризи на АЗС / pixabay.com

В Україні може виникнути новий дефіцит автомобільного палива, заявив колишній міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

На його думку, зокрема, дефіцит дизеля може виникнути в серпні-жовтні 2022 року. Про це він підкреслив в ефірі інформаційного телемарафону.

Він пояснив, що саме в цей час аграрії починають активний збір врожаю.

"У нас буде початок активної фази збору врожаю. Якщо говорити про такий сегмент як дизель, ми знову можемо зустрітися з ситуацією дефіциту десь у серпні-жовтні", - додав Оржель.

Паливна криза в Україні

Як відомо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. Станом на початок червня ситуація трохи покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

У квітні в результаті авіаударів знищений єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці(Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальної поставки бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

18 червня російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети потрапили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

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