У Раді проголосували за "податок на OLX": що вирішили нардепи

За ухвалення законопроєкту проголосували 168 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

"Податок на OLX" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне з новини:

Рада провалила ключовий податковий закон

Умови МВФ зависли після провалу голосування

Податки для цифрових платформ відклалися знову

В Україні знову загальмувалося впровадження міжнародних стандартів податкової прозорості. Верховна Рада не підтримала законопроєкт, що мав запустити автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи - від сервісів перевезень до маркетплейсів і онлайн-оренди житла.

Документ, який стосувався оподаткування заробітків користувачів Bolt, Booking, Glovo, OLX та інших інтернет-майданчиків, не набрав необхідної кількості голосів: "за" проголосували лише 168 депутатів, пише УНІАН.

Що хотів додати уряд до другого читання

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, уряд готувався суттєво розширити законопроєкт, включивши до нього весь пакет вимог МВФ. Серед запланованих норм:

ліквідація пільги на міжнародні посилки вартістю до 150 євро;

запровадження ПДВ для ФОП;

закріплення військового збору на рівні 5% навіть після завершення воєнного стану.

Фактично документ мав стати "контейнером" для ключових фіскальних змін, яких МВФ очікує від України.

Чому це голосування важливе

Прийняття законопроєкту входило до переліку умов нової програми МВФ обсягом понад 8 млрд доларів. Провал голосування ставить під питання темпи виконання зобов’язань перед Фондом і може ускладнити подальші переговори щодо фінансування.

Що казали у Раді про даний законопроєкт

Голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев пояснював, що документ не передбачає нових податкових зобов'язань для пересічних громадян, які не займаються бізнесом. За його словами, оподаткування не торкнеться людей, які продають товари час від часу або виключно для власних побутових потреб.

Підвищення податків в Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні готується новий податковий законопроект. Громадянам буде дозволено користуватися пільговим режимом оподаткування доходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як хочуть оподатковувати віртуальні активи. Проект закону про оподаткування криптовалют готується до першого читання.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який переносить набрання чинності підвищення податків для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Вас може зацікавити:

