Російська армія має пряму вказівку розстрілювати цивільних українців - СБУ

СБУ: армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення. / УНІАН

У Службі безпеки України повідомили, що виходячи зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.

"Армія РФ має пряму вказівку розстрілювати цивільне населення в Україні. Такий же карт-бланш на розстріл дано щодо російських військових, які відмовляться вбивати жінок і дітей", - про це на відео СБУ говорить один з російських загарбників.

Також, за інформацією СБУ, російський військовий повідомив, що в перший же день війни його колона повинна була оточити Харків.

"Всіх цивільних, які намагалися виїхати, розстрілювали. Але коли на місце під'їхали українські силовики і зав'язався бій, двоє росіян рушили на допомогу пораненій жінці. Їхні колеги не оцінили такий прояв гуманності і відкрили вогонь по своїх. Вбили жінку і офіцера, а солдата на відео поранили в ноги. І він залишився в живих, тому що його вивезла дочка вбитої Українки", - розповіли у спецсплужбі.

В СБУ підкреслили, що вказаний російський військовий тепер є важливим свідком звірств загарбників, документованих слідчими СБУ і переданих до суду.

Нагадаємо, у місті Ізюм Харківської області окупанти зламали у відділенні поліції двері, перетрясли все, винесли Обігрівачі, жорсткі диски і навіть канцелярію.

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