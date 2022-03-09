Ворог готується наступати на Київ і Суми, а в Херсон ввів Росгвардію: свіжі дані від Генштабу

Загарбники готуються наступати на Київ і Суми/ Макс Левин

На 14-ий день протистояння України російському вторгненню 9 березня противник сильно знизив темпи просування військ, проте не відмовився від проведення наступальної операції.

Вороги стягують свої сили до Києва, намагаючись його оточити. Про це розповіли у Генштабі ЗСУ.

Згідно з наявними даними, окупанти перегруповуються і готуються до чергової спроби взяти Київ. Після невдалого наступу у напрямку Фастова вони намагаються відновити наступальні дії на зазначеному напрямку.

"Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на оточенні міста Києва, захопленні міст Суми, Харків, Маріуполь, Миколаїв; забезпеченні сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною РФ. Не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей", – йдеться у повідомленні.

У той же час противник деморалізований, часто російські солдати вдаються до дезертирства.

Реклама

"Російський окупант несе втрати в живій сили та техніці, особовий склад деморалізований, здається в полон або вдається до дезертирства", – зазначили у Генштабі.

У Херсоні противник зіткнувся з сильним спротивом з боку місцевого населення, тому окупанти хочуть запровадити адміністративно-поліцейський режим.

"У зв’язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України", – йдеться у повідомленні.

На Волинському напрямку зараз не відбувається ніяких наступальних дій, проте не виключено, що ворожі ДРГ можуть поводити диверсії на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури у Рівненській та Львівській областях.

На підступах до міста Чернігів та на інших напрямках в регіоні ворог зазначив суттєвих втрат.

читайте такожОкупанти або замерзнуть, або втечуть: техніка РФ перетвориться на 40-тонні морозильники - The TimesНа Слобожанському напрямку противник намагається утримати рубіж від Сєверодонецька до Сум. Основні зусилля кидає на те, щоб оточити Харків і вийти на бар’єрний рубіж по річці Дніпро. Триває підготовка до наступу на Суми. Ворог зосереджує армійську авіацію для забезпечення дій повітряного десанту.

На Донецькому напрямку російські окупанти відновили наступ і намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Таврійському напрямку ворог утримує рубіж від Херсона до Розівки, а в Південнобузькому операційному районі російські окупанти утримують рубіж від Херсона до Каховки.

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що масштаб загрози для Української держави зараз – максимальний. Окупаційний контингент уже завів на українську територію майже усіх, кого збирали для вторгнення в Україну. Проте і масштаб відповіді з української сторони також максимальний.

Також Зеленський пригрозив українським, політикам які "шукають ниточки в Росію". У новому відеозверненні президент України Володимир Зеленський підкреслив, що деякі українські політики і зараз намагаються підтримувати зв'язок з Росією задля власної вигоди, та працюють на розкол країни.

Читайте також: