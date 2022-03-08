На Харківщині висадився російський десант: ЗСУ вмить розбомбила більшу частину

Десант РФ висадився на Харківщині / Фото Reuters

У вівторок, 8 березня у Вовчанському районі на Харківщині російські окупанти висадили десантно-штурмову групу з 3 вертольотів. 120 осіб планували рухатися до Харкова.

Як повідомив в Telegram голова Харківської ОДА Олег Синьогубов з посиланням на Штаб оборони міста, терроборонівці та підрозділи Сухопутних військ ЗСУ ліквідували 70 осіб прямо на місці. Решта втекли на територію Бєлгородської області Російської Федерації.

Голова ОДА також зазначив, що угруповань регулярних ворожих військ та диверсійно-розвідувальних груп у місті немає.

"Окремих диверсантів швидко виявляємо і ліквідуємо. Як сьогодні о 7 ранку затримали жінку-розвідницю, яка збирала дані про військові об'єкти", – зазначив Синьогубов.

Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.

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