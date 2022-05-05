УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Україна може допомогти Угорщині та Словаччині в позбавленні від нафти з РФ і перекрити трубу Дружба

5 травня 2022, 13:45

Будапешт та Братислава просять дозволити їм купувати енергоресурси у Росії до кінця 2023 року, оскільки вони серйозно залежать від таких постачань.

Олена Зеркаль
Київ може ухвалити рішення, яке відповідатиме новому пакету санкцій ЄС - Зеркаль / Фото: УНІАН

За півроку на території країн Євросоюзу може повністю вступити в силу ембарго на закупівлю російської нафти. Однак Словаччина та Угорщина просять відстрочити для них це обмеження до кінця 2023 року, тому що вони серйозно залежать від енергетичних ресурсів з Росії. Україна вважає такий крок небезпечним прецедентом і може перекрити постачання нафти до цих країн шляхом трубопроводу Дружба, який проходить, у тому числі, і шляхом території української держави. Про це заявила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

У інтерв'ю Liga.net вона розповіла, що подібні обмеження передбачені шостим пакетом санкцій, який незабаром можуть ухвалити в ЄС.

читайте такожБрюссель відключить Сбербанк від SWIFT і поступово впровадить ембарго на нафту з РФ - глава ЄврокомісіїЙдеться про те, що за 9 місяців у Європі будуть заборонені закупівлі газового бензину з Росії. Однак Словаччина та Угорщина, зважаючи на високу залежність від російських енергоносіїв, просять, щоб для них надали "відстрочку" до кінця 2023 року.

"Виняток дуже хочуть отримати Словаччина та Угорщина. Вони хочуть отримати можливість продовжувати купувати російську нафту до кінця 2023 року", - зазначила Зеркаль.

За її словами, виключення для двох вищевказаних держав може створити небезпечний прецедент. Втім, Україна може вплинути на ситуацію. Угорщина та Словаччина отримують нафту з Росії нафтопроводом Дружба. І Київ фактично може перекрити такі постачання через свою ділянку трубопроводу.

"Угорщина та Словаччина отримують російську нафту нафтопроводом "Дружба". І так вийшло, що він проходить через Україну. Цілком логічно було б синхронізувати дії з ЄС і застосувати санкції на транспортування російської нафти із застосуванням такого ж перехідного періоду. Таким чином, ми сприятимемо збереженню єдності санкційної політики в ЄС", - підкреслила Лана Зеркаль.

Нагадаємо, Угорщина виступила проти відмови від закупівлі нафти і газу у Росії. Також у Будапешті казали, що країна не підтримає і санкції Євросоюзу проти російських енергоносіїв. Міністр закордонних справ країни Пітер Сійярто назвав це питання "червоною лінією".

В агентстві Bloomberg повідомили, що Угорщина зриває плани Євросоюзу щодо повної заборони закупівлі російської нафти. Як стверджують у Будапешті, на енергетичну безпеку Угорщини за реалізації такого сценарію очікують великі проблеми. У Європі пропонують дозволити Угорщині та Словаччині закуповувати газ у Росії на перехідний період – до кінця 2023 року – однак угорська держава такий план не підтримує.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії нафта новини Словаччини Угорщина Олена Зеркаль новини України
Реклама
Популярне
Україна "попливе": синоптики попередили про різку зміну погоди і похолоданняУкраїна "попливе": синоптики попередили про різку зміну погоди і похолодання Допомагають вищі сили: названі 5 знаків улюбленців фортуниДопомагають вищі сили: названі 5 знаків улюбленців фортуни Дитину примотали до мами разом з міною: окупанти по-звірячому вбили українкуДитину примотали до мами разом з міною: окупанти по-звірячому вбили українку Найсмачніший пиріг з листкового тіста за 10 хвилин: простий рецептНайсмачніший пиріг з листкового тіста за 10 хвилин: простий рецепт Інакша війна: якою далі буде боротьба з РосієюІнакша війна: якою далі буде боротьба з Росією
Підтримайте Главред

Останні новини

14:42

Армія України перейшла в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках - Залужний

14:32

З 11 травня на кожного чекає удача, зцілення, суперможливості - гороскоп для всіх знаків на рік

13:54

"Хочу, щоб мама воскресла": 8-річний Міша з Маріуполя залишився без матері через російських окупантів

13:45

Україна може допомогти Угорщині та Словаччині в позбавленні від нафти з РФ і перекрити трубу ДружбаВідео

13:36

Арешт Шарія в Іспанії: в ВР анонсували процес екстрадиції пропагандиста в УкраїнуВідео

Реклама
13:15

"РФ не лишила шансу на компроміс": Арестович пояснив, від чого залежать терміни закінчення війниВідео

13:07

Нові санкції ЄС: як Росії робитимуть болячеПогляд

13:00

Гороскоп на завтра 6 травня 2022: Близнюкам – недруги, Левам – старі борги, Водоліям - важлива зустріч

12:52

"Україна задоволена гуманітаркою з Іспанії": Мережу підірвали меми про затримання ШаріяФотоВідео

12:35

У Маріуполь від Путіна приїхав новий "куратор" Донбасу: відкрили пам'ятник бабусі з червоним прапором

12:25

Гетто для українців: з’явилися унікальні кадри фільтраційних таборів орків на ДонбасіВідео

12:03

Україна почала отримувати ексклюзивні супутникові дані від GEOSAT

12:00

Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2022: Ракам – прибуток, Левам – доленосна зустріч, Стрільцям - віщі сни

11:52

На Житомирщині мародери розграбували літак ЗСУ, що впав, і вкрали зброю загиблого пілотаВідео

11:40

"Скаже, що так і треба": польський генерал пояснив, на що піде Путін в разі неуспіху до 9 травняВідео

11:35

На крейсері Москва була ядерна зброя: чи може РФ завдати удару з інших кораблів у Чорному морі

11:23

Як загальна мобілізація в Росії доб'є росіянПогляд

11:19

Путін та Генштаб РФ отримують фейки про "перемоги" в Україні: розібратися приїжджав Герасимов - ЗМІВідео

11:02

"Кабаєва у молодості": Путін завів собі нову фаворитку - їй всього 16 роківФотоВідео

10:54

В Іспанії затримали блогера Анатолія ШаріяВідео

Реклама
10:50

Коли Україна переможе та закінчиться війна – астролог назвала дату

10:15

Знищить твою кар'єру: Логунова погрожує Ступці розповісти правду про їхнє розлучення

10:13

Попри поразку, російські окупанти не відмовилися від атаки на Харків - ПентагонВідео

09:56

Азовсталь перетворився на пекло: окупанти обстрілюють і штурмують завод безперервноВідео

09:49

Два винищувачі Су-30, чотири БПЛА і крилаті ракети: ЗСУ за добу розбили 9 ворожих цілейВідео

09:26

Вантаж 200 для РФ: розвідка США допомагає Україні вбивати російських генералів - NYT

09:15

Окупанти з гвардійської бригади бунтують через втрати і не хочуть воювати - Генштаб ЗСУВідео

09:14

Дві цілі Кремля: чому бункерний фюрер не наважується назвати "спецоперацію" війноюПогляд

09:09

Російський музичний критик підтримав Україну на Євробаченні

08:41

У Росії генерал нагородив сина-танкіста за "звільнення" ЧернігівщиниВідео

08:20

Разом пішли на фронт і геройськи загинули: на Херсонщині росіяни розстріляли бійців ЗСУ - батька і синаВідео

07:37

Коли впаде Кримський міст: у Мережі з'явився сайт зі зворотним відліком

07:10

Путінську армію відсунули від Харкова на 40 км, артобстріли місту не загрожують - Арестович

06:37

Ескалація бойових дій до 9 травня: Арестович назвав найнебезпечніші напрямки

06:33

Тіна Кароль виконала гімн України під час благодійного матчу "Базель" – "Динамо Київ"

06:31

Перемога України у війні стає все більш імовірною: чому заметушилася РосіяПогляд

05:10

Кабаєва стане вдовою і вже мітить на місце Путіна: з'явився "вогняний" прогноз таролога

04:40

План Путіна вперше за 20 років зазнає краху: напад РФ на Україну став переломним моментом - МВСВідео

04:10

Україну накриє неймовірна спека: синоптики назвали дату потеплінняВідео

03:48

"Добра російська традиція": В’ятрович сказав, коли буде палацовий переворот в РФ і як зміниться РосіяВідео

Реклама
02:17

Рашисти гірше колумбійської наркомафії: Ектор Хіменес-Браво розповів, як його побили і кинули в лісі

01:45

Астролог назвав найнебезпечніші області України в травні: "можливі ракетні обстріли, пожежі і руйнування"

01:15

День акушерки 2022 в Україні: привітання і красиві картинки і свята

01:10

Ситуація в Маріуполі критична: всі сили кинули на її рішення - АрестовичВідео

00:51

Прикмети на 5 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:34

Потужний ракетний удар РФ по Україні: що відомо про руйнуванняВідео

00:22

Арестович оцінив ризик ядерного удару Росії по УкраїніВідео

00:03

Ступка розповів, як його кинула Логунова

04 травня, середа
23:52

Захисники Маріуполя зайняли кругову оборону: командир Азова про штурм орками АзовсталіВідео

23:40

Під обстрілами окупантів загинув відомий український журналіст

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти