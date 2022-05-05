Україна може допомогти Угорщині та Словаччині в позбавленні від нафти з РФ і перекрити трубу Дружба

Київ може ухвалити рішення, яке відповідатиме новому пакету санкцій ЄС - Зеркаль / Фото: УНІАН

За півроку на території країн Євросоюзу може повністю вступити в силу ембарго на закупівлю російської нафти. Однак Словаччина та Угорщина просять відстрочити для них це обмеження до кінця 2023 року, тому що вони серйозно залежать від енергетичних ресурсів з Росії. Україна вважає такий крок небезпечним прецедентом і може перекрити постачання нафти до цих країн шляхом трубопроводу Дружба, який проходить, у тому числі, і шляхом території української держави. Про це заявила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

У інтерв'ю Liga.net вона розповіла, що подібні обмеження передбачені шостим пакетом санкцій, який незабаром можуть ухвалити в ЄС.

читайте такожБрюссель відключить Сбербанк від SWIFT і поступово впровадить ембарго на нафту з РФ - глава ЄврокомісіїЙдеться про те, що за 9 місяців у Європі будуть заборонені закупівлі газового бензину з Росії. Однак Словаччина та Угорщина, зважаючи на високу залежність від російських енергоносіїв, просять, щоб для них надали "відстрочку" до кінця 2023 року.

"Виняток дуже хочуть отримати Словаччина та Угорщина. Вони хочуть отримати можливість продовжувати купувати російську нафту до кінця 2023 року", - зазначила Зеркаль.

За її словами, виключення для двох вищевказаних держав може створити небезпечний прецедент. Втім, Україна може вплинути на ситуацію. Угорщина та Словаччина отримують нафту з Росії нафтопроводом Дружба. І Київ фактично може перекрити такі постачання через свою ділянку трубопроводу.

"Угорщина та Словаччина отримують російську нафту нафтопроводом "Дружба". І так вийшло, що він проходить через Україну. Цілком логічно було б синхронізувати дії з ЄС і застосувати санкції на транспортування російської нафти із застосуванням такого ж перехідного періоду. Таким чином, ми сприятимемо збереженню єдності санкційної політики в ЄС", - підкреслила Лана Зеркаль.

Нагадаємо, Угорщина виступила проти відмови від закупівлі нафти і газу у Росії. Також у Будапешті казали, що країна не підтримає і санкції Євросоюзу проти російських енергоносіїв. Міністр закордонних справ країни Пітер Сійярто назвав це питання "червоною лінією".

В агентстві Bloomberg повідомили, що Угорщина зриває плани Євросоюзу щодо повної заборони закупівлі російської нафти. Як стверджують у Будапешті, на енергетичну безпеку Угорщини за реалізації такого сценарію очікують великі проблеми. У Європі пропонують дозволити Угорщині та Словаччині закуповувати газ у Росії на перехідний період – до кінця 2023 року – однак угорська держава такий план не підтримує.

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