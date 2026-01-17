Рус
Скорочення запасів ударило по цінах: який продукт вже дорожчає на очах

Марія Николишин
17 січня 2026, 12:45
Аналітики вважають, що тенденція зростання цін може мати тимчасовий характер.
Ціни на столовий буряк в Україні

Коротко:

  • Ціни на столові буряки в Україні ростуть
  • Зараз їх вже продають по 5–10 гривень за кілограм
  • За тиждень вартість підскочила на 19%

Поточного тижня на українському ринку спостерігається тенденція до зростання цін на столові буряки. Причиною є скорочення запасів коренеплодів належної якості, хоча попит на цю продукцію зростає. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що наразі виробникам вдається продавати столові буряки по 5–10 грн/кг, що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Аналітики додають, що подорожчання в цьому сегменті учасники ринку пояснюють помітним скороченням пропозиції продукції.

"На сьогодні продажі коренеплодів із необладнаних сховищ практично завершені, також істотно зменшилася пропозиція некондиційних овочів, що, своєю чергою, дозволило виробникам підвищити ціни на якісну продукцію", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що ціни на столові буряки в Україні зараз в середньому на 49% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

Крім того, учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може мати тимчасовий характер.

"Подальше подорожчання може стимулювати фермерів активізувати продажі коренеплодів зі сховищ, що призведе до збільшення пропозиції та, як наслідок, до зниження цін у цьому сегменті", - підсумували в EastFruit.

Подорожчання овочів в Україні

Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка раніше говорив, що з 2026 року в Україні почнеться поступове подорожчання овочів борщового набору.

За його словами, це станеться після періоду істотної "овочевої дефляції".

"Витрати на підтримку температурного режиму в холодильних камерах в умовах дорогої електроенергії будуть стимулювати зростання цін на картоплю, моркву і капусту", - вважає він.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні дорожчають тепличні помідори. Наразі популярний овоч в середньому продається на 10% дорожче, ніж у середині січня 2025 року.

Економіст Володимир Чиж заявляв, що у 2026 році ціна борошна зросте приблизно на 10-15%. Але зростання буде плавним і зумовлене додатковими витратами на електроенергію та підтримання виробничих потужностей.

Крім того, яйця показали одне з найбільших відносних зростань серед базових продуктів у 2025 році - майже 90% у річному вимірі. У 2026 році ціни можуть зрости менше, ніж на 15%.

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на продукти буряки новини України
