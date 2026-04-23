Українцям повернуть гроші за комуналку: хто може розраховувати на відшкодування

Державні перевірки тарифів на комунальні послуги в Україні показали, що зустрічаються доволі системні порушення. Однак, частину зайво нарахованих грошей людям повернуть.

В Держпродспоживслужбі повідомили, що у січні-березні 2026 року було проведено 88 позапланових перевірок у сфері регульованих цін. У більшості випадків - а саме у 86 - інспектори знайшли порушення. Через це:

оштрафували деяких посадовців;

видали 77 приписів, щоб тарифи привели у відповідність до закону;

винесли 22 рішення про штрафи для підприємств на загальну суму понад 862 тисячі гривень.

Паралельно людям повертають зайво сплачені гроші. Загалом підприємства мають відшкодувати близько 453 тисяч гривень, але фактично, у цьому звітному періоді, вже повернули більше - 517,4 тисячі (з урахуванням рішень, прийнятих у попередні періоди).

"Наша мета - забезпечення економічно обґрунтованих тарифів та недопущення порушень законодавства у сфері ціноутворення житлово-комунальних послуг. Держпродспоживслужба здійснює контроль виключно в межах визначених повноважень і реагує на кожне обґрунтоване звернення громадян", - наголосив заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко раніше заявляла, що уряд поки не розглядає можливість підвищення тарифу на електроенергію для населення.

Також в Україні для власників житла, яке було пошкоджене або знищене внаслідок повномасштабної війни, скасували оплату житлово-комунальних послуг і запровадили автоматичний перерахунок після проведення обстеження.

Крім того, 10 лютого Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №1321. Документ регулює питання виробництва електроенергії, проте містить важливу поправку №764. Вона передбачає, що встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення переходить у компетенцію місцевих адміністрацій.

Про джерело: Держпродспоживслужба Держпродспоживслужба — це скорочена назва Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Служба була утворена у вересні 2014. Вона стежить за тим, щоб усе, що ми їмо, купуємо й використовуємо, було якісним та безпечним для споживача. Діяльність Служби спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України.

