Українцям повернуть гроші за комуналку: хто може розраховувати на відшкодування

Коротко:
- В Україні відбулися державні перевірки тарифів на комунальні послуги
- У 86 випадках з 88 інспектори знайшли порушення
- Українцям мають відшкодувати зайво сплачені гроші
Державні перевірки тарифів на комунальні послуги в Україні показали, що зустрічаються доволі системні порушення. Однак, частину зайво нарахованих грошей людям повернуть.
В Держпродспоживслужбі повідомили, що у січні-березні 2026 року було проведено 88 позапланових перевірок у сфері регульованих цін. У більшості випадків - а саме у 86 - інспектори знайшли порушення. Через це:
- оштрафували деяких посадовців;
- видали 77 приписів, щоб тарифи привели у відповідність до закону;
- винесли 22 рішення про штрафи для підприємств на загальну суму понад 862 тисячі гривень.
Паралельно людям повертають зайво сплачені гроші. Загалом підприємства мають відшкодувати близько 453 тисяч гривень, але фактично, у цьому звітному періоді, вже повернули більше - 517,4 тисячі (з урахуванням рішень, прийнятих у попередні періоди).
"Наша мета - забезпечення економічно обґрунтованих тарифів та недопущення порушень законодавства у сфері ціноутворення житлово-комунальних послуг. Держпродспоживслужба здійснює контроль виключно в межах визначених повноважень і реагує на кожне обґрунтоване звернення громадян", - наголосив заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.
Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко раніше заявляла, що уряд поки не розглядає можливість підвищення тарифу на електроенергію для населення.
Також в Україні для власників житла, яке було пошкоджене або знищене внаслідок повномасштабної війни, скасували оплату житлово-комунальних послуг і запровадили автоматичний перерахунок після проведення обстеження.
Крім того, 10 лютого Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №1321. Документ регулює питання виробництва електроенергії, проте містить важливу поправку №764. Вона передбачає, що встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення переходить у компетенцію місцевих адміністрацій.
Читайте також:
- Ціни на бензин та дизель скоро обваляться: наскільки подешевшає пальне
- Гривня різко подорожчала: новий курс валют на 23 квітня
- Ціни на полуницю готують сюрприз: до чого готуватися покупцям цього сезону
Про джерело: Держпродспоживслужба
Держпродспоживслужба — це скорочена назва Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Служба була утворена у вересні 2014. Вона стежить за тим, щоб усе, що ми їмо, купуємо й використовуємо, було якісним та безпечним для споживача.
Діяльність Служби спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України.
